A los 71 años, murió en Rafaela el musicólogo Omar Corrado

El lunes 4, en su ciudad natal, Rafaela, murió a los 71 años el musicólogo, docente e investigador Omar Corrado. Había nacido el 31 de julio de 1954. Se desempeñó como profesor en la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Buenos Aires, en esta última en las cátedras “Evolución de los estilos IV” y “Música latinoamericana y argentina”.

“Omar Corrado merece todos los homenajes de un grande en todo sentido -escribió el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en el diario rafaelino Castellanos-. Trascendió Rafaela y se fue a Francia, obtuvo el doctorado en musicología en La Sorbona y, a partir de ello viajó por todo el mundo dando conferencias con un nivel académico que pocos han podido igualar. Fue amigo de Beatriz Sarlo, y de muchos argentinos destacados”. Años atrás, fue distinguido por el Concejo Municipal de su patria chica.

Una vez graduado del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, Corrado viajó a Francia, donde obtuvo el doctorado en Musicología por la Universidad de París IV-Sorbona. Fue becario del gobierno francés y del brasileño, del Instituto Goethe, del Servicio Alemán de Intercambio Académico y de la Fundación Paul Sacher. También fue amigo y lector de Juan José Saer, de quien propuso una “escucha musical” de su obra literaria. Lamentaba que en las universidades locales no hubiera una licenciatura en Musicología.

Realizó actividades docentes de posgrado, dictó conferencias y participó en congresos en universidades e instituciones de Europa y América. Es autor de Música y modernidad en Buenos Aires 1920-1940, Vanguardias al Sur. La música de Juan Carlos Paz (su tesis de doctorado fue sobre Paz) y Sonografía de la pampa: música argentina durante el primer peronismo (1945-1955) y compiló los trabajos del volumen colectivo Estudios sobre la obra musical de Graciela Paraskevaídis.

Se interesó en la música culta compuesta en América Latina y la Argentina en los siglos XX y XXI. “Era un ámbito donde había mucho por hacer -dijo en una entrevista con Edgardo Blumberg-. Las fuentes estaban aquí y había mucho trabajo de documentación que hacer, y el tema me fue apasionando cada vez más”. También investigaba el “giro espacial” en las composiciones musicales, los problemas teóricos de semiología y hermenéutica musicales y las relaciones entre música y política en el siglo XX.

Obtuvo el Premio de Musicología de Casa de las Américas (por su obra sobre Paz) y el Diploma al Mérito de la Fundación Konex en 2009 y 2019 en Música Clásica. Era miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA).

“Omar Corrado fue una de las figuras más importantes en la musicología histórica de todos los tiempos en Argentina, reconocido en todo el mundo. Su aporte cultural es difícilmente superable”, dice a este diario el músico y compositor Guillermo Scarabino, de la ANBA.

Sus trabajos musicológicos fueron publicados en revistas especializadas de la Argentina como Punto de Vista, Revista del Instituto Superior de Música-UNL, Música e Investigación, Revista Argentina de Musicología y la Revista del Teatro Colón, en Chile, España (Cuadernos de Música Iberoamericana), Alemania (MusikTexte, Lied und Populäre Kultur), Francia (Revue Internationale de Musique Française), México (Pauta), Canadá, Cuba, Suecia y Estados Unidos (Latin American Music Review). Colaboró en volúmenes colectivos como Encyclopedia of Popular Music of the World, Komponisten der Gegenwart, Die Musik in Geschichte und Gegenwart y Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Integró el comité científico de publicaciones especializadas y comités científicos de congresos, y dirigió a becarios y tesistas de maestría y de doctorado en distintas universidades.

Paralelamente a su tarea como investigador y docente, actuó hasta 1985 como concertista de guitarra e intérprete de clarinete. Fue director de coros y conjuntos de cámara entre 1987 y 2000. Participó como cocurador en la exposición Asociación Amigos del Arte, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en 2008, y participó de la película Esas cuatro notas (2004) de su amigo Rafael Filippelli, sobre Gerardo Gandini.