Reseña: La vida submarina, de Ana Martins Marques

“Algunos versos duran más que un barco / y van más lejos”, se lee en las primeras páginas de La vida submarina, extraordinaria selección de siete series de poemas premiados en 2007 y 2008, que se publicó en Brasil en 2009 y se reeditó en 2021. En un mismo gesto, la escritura de Ana Martins Marques (Belo Horizonte, 1977) recupera el legado de la poesía modernista brasileña respecto de la atención al lenguaje y el oficio poético (como pasa en gran medida en “Barcos de papel”) y una envidiable claridad expresiva. Por si fuera poco, en varios momentos esa elocuencia e inteligencia verbal se asocian con la vitalidad: “En los días en que el día / parece coincidir con tu deseo, / esperás entre otras cosas que esperan / y ardés entre cosas que arden”.

El repertorio temático de la poeta mineira, diverso y atrapante, se apoya en un registro que modula inflexiones mitológicas, existenciales, marinas, urbanas (hay poemas dedicados a tres ciudades y una de ellas es Buenos Aires), eróticas y conyugales. “Y ella tampoco dijo / la soledad puede tener muchas formas, / tantas como son las tierras extranjeras, / y es siempre hospitalaria”, se lee en uno de los seis poemas sobre el silencio de Penélope; en otro: “El viaje por la espera / es sin retorno”. La edición es bilingüe y la traducción, pulida.

Mutantes, los poemas asumen las formas de fragmentos de un diario veraniego, de alegatos, de descripciones de dibujos, partes de una casa e ipês (lapachos) en flor y de definiciones de diccionario, como esta de “Espejo”: “Agua estancada / y exacta / como un lago / con cuatro esquinas. / Nos devuelve el rostro inesperado. / Nunca muere. / Pero fíjate: va envejeciendo con nosotros”.

La vida submarina

Por Ana Martins Marques

Bajo la Luna. Trad.: Agustina Roca

176 págs.; $ 24.000