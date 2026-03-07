Reseña: Las cosas que quedaron en la nieve, de Ana Jusid

Publicado en forma póstuma por el hijo de la autora, Las cosas que quedaron en la nieve reconstruye con encanto y originalidad el viaje que Ana Jusid (1946-2022) hizo a Moscú en 1965, durante la Guerra Fría, con otros estudiantes y camaradas “convencidos de que había un lugar en la tierra donde el ser humano había construido la felicidad”. Experiencias mediante, esa certeza se pondrá en cuestión.

Las “memorias de Rusia” abarcan seis años en la vida de quien se convertiría en historiadora, pedagoga y referente internacional en materia de maternidad en la adolescencia. Hay retratos de amigos, compañeras de cuarto y profesores, escenas de la vida comunista, con el contrapunto de sabores, sonidos y texturas; meditaciones cómicas sobre la práctica educativa (“Es el acto profesoral lo que produce sueño”) y, entre el ir y venir por las materias del programa, el descubrimiento de la escritura literaria. “Siempre había tenido dudas sobre la calidad de lo que escribía; que otros leyeran mis textos sería una buena prueba”, razona.

Jusid sabe ser impresionista: “Un invierno en Moscú donde se helaban las pestañas y era casi imposible cerrar los ojos que se sentían como si fueran de vidrio”. Como al pasar, registra episodios de violencia machista y antisemitismo, incluso alguno del que fue víctima, y transcribe dos poemas de Evgeni Evtushenko; “No mueren hombres sino mundos enteros”, se lee en uno de ellos. Con sutileza, a la manera de una sonata, rescata atmósferas, costumbres y vivencias de un mundo que se ha ido definitivamente.

Las cosas que quedaron en la nieve

Ana Jusid

Biblos

80 páginas, $ 16.000