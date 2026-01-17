Reseña: Los horizontes más vastos del mundo, de C. Lévi-Strauss

Los libros del antropólogo Claude Lévi-Strauss (Bruselas, 1908-París, 2009) constituyeron, al calor del estructuralismo que ayudaron a definir, uno de los corpus más decisivos de la segunda mitad del siglo XX. Desde Tristes Trópicos (1955) hasta Antropología estructural (1958), su obra clave, y los dos formidables tomos de sus Mitológicas, el pensador francés dejó una huella indeleble, aunque algunas de sus teorías hayan encontrado detractores.

Los horizontes más vastos del mundo es una recolección de viejos textos menores e inhallables. Se publicó en el original francés en 2024 y reúne textos de los comienzos de su fructífera carrera (los años treinta y cuarenta del siglo pasado), algunos documentos iconográficos y el resumen de algunas de las películas etnográficas que realizó con su mujer Dina Dreyfus, en Brasil.

Hay un temprano trabajo sobre el cubismo (que Lévi-Strauss llevó con él cuando se trasladó para enseñar en la Universidad de San Pablo), pero, con alguna excepción, los demás reflejan su larga residencia temporaria en el país sudamericano. “El fascismo en Brasil” es un balance casi periodístico que muestra su interés por la época. Hay alguna discusión más bien técnica (sobre la fundación de un instituto antropológico), pero se destacan por su interés los primeros atisbos etnográficos, como el par de artículos sobre su expedición entre los indios caduveos y bororos en el Matto Grosso o el que le da el título a la colección, “Los horizontes más vastos del mundo”, un relato de viaje en el que describe el paisaje brasileño. Un libro misceláneo, pero que permite observar al antropólogo en sus comienzos.

Los horizontes más vastos del mundo

Por Claude Lévi-Strauss

