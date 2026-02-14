Reseña: “Ovni 78″, de Wu Ming

Wu Ming no tiene fecha de nacimiento por la simple razón de que no existe. Es el seudónimo bajo el que se ampara un grupo de escritores italianos. Son los mismos que a comienzos de siglo firmaban como Luther Blissett, un ficticio escritor africano. El colectivo tiene cierto espíritu antisistema, desde el momento en que no tienen problemas en hacer circular sus obras libres de derechos.

Ovni 78 parece aludir desde el título a cómo les gusta definir sus libros: “objetos narrativos no identificados”. Lo real y lo delirante se dan la mano en esta novela que parece hablar del presente hablando del pasado. La década y la situación no pueden ser más políticas: en Italia las Brigadas Rojas secuestran y asesinan a Aldo Moro. El estado de excepción es sinónimo de paranoia. Muere Pablo VI, también su sucesor. Los psiquiátricos dejan de funcionar. Si algo faltaba, aparecen platos voladores. La cultura pop, de parabienes.

En esta novela coral y política, con algo de disparate a la Pynchon, las tramas se entrecruzan al igual que sus personajes: hay un experiodista comunista, harto de todo, que pasó a escribir best sellers sobre los fenómenos celestes y las civilizaciones antiguas; también una joven antrópologa de izquierda entregada al estudio de los Ovnis, un heroinómano que se refugió para desintoxicarse en una comuna junto a una montaña, y dos exploradores que desaparecieron en el bosque junto a ese paisaje, que funcionan cómo el núcleo vacío alrededor del cual orbitan las historias.

Tampoco faltan los desopilantes personajes secundarios, incluyendo un fascista que se escamotea como beatnik. Una sátira psicodélica, con una trama eficaz. No en vano algún crítico sugirió que recuerda a un sosías de Dan Brown que se hubiera puesto a escribir bajo el efecto de algún alucinógeno.

Ovni 78

Por Wu Ming

Anagrama

Trad.: Juan Manuel Salmerón Arjona

400 páginas, $ 48.000