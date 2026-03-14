Reseña: Personas del paisaje, de Lila Biscia

En su tercer poemario, Lila Biscia (Buenos Aires, 1976) profundiza en un estilo que conjuga el instinto, el erotismo y el idioma de la intimidad de una pareja de amantes separados por la distancia y el tiempo, a la vez que explora una vertiente “ecopoética” donde el lenguaje, el cuerpo y la naturaleza intercambian perspectivas y significados: “¿será el fuego / la forestación / de la palabra miedo?”. Los aciertos de Personas del paisaje respiran en esta variante de una escritura que sabe modular miniaturas verbales con otros poemas más largos, como el que cierra el volumen.

También es, de manera explícita, un libro sobre el futuro; “cuál es la pérdida / que vamos a entregar / para tener alguna / posesión de nosotros”, se lee en uno de los micropoemas; “no lo pensé, demasiado, al futuro”, asume en singular la voz poética al comienzo de “Impacto”. Si bien puede haber germinaciones, “brotes de otra cosa”, “un organismo en ebullición” o “un paisaje / en erupción volcánica, / de qué tiempo / si eso importa”, el sentimiento con el que se encara “la posibilidad de roturas” es el de pérdida: “hay un silencio en la contemplación / del desastre, una quietud que late / en un tiempo diferido”.

La tercera parte, la última, consta de un poema solitario que, a la manera de una invocación que se impone durante un ritual, concilia el viaje con la alegoría y el sueño: “adentro del mar / hay una piedra. tiene el nombre / de otra cosa y un agujero / por donde pasan la marea y las ofrendas / que dejan las mujeres”.

Personas del paisaje

Por Lila Biscia

Bajo la Luna

64 páginas

$ 18.000