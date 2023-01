Reseña: Samuel Johnson. El hombre y el mito, de Jorge Torres Zavaleta

escuchar

Los libros sobre figuras extemporáneas, que en apariencia establecen con el presente una relación remota, suelen tener más encanto que los referidos a personajes de actualidad. Es el caso de la breve biografía del crítico literario, lexicógrafo y poeta inglés Samuel Johnson, “uno de los hombres más interesantes que haya transitado la experiencia humana”, según escribe Jorge Torres Zavaleta (Buenos Aires, 1951). El propósito es sencillo: difundir entre los lectores de habla hispana aspectos de la obra, la personalidad y el pensamiento del autor de Vidas de los poetas ingleses, “fuerza literaria líder” del siglo XVIII en Inglaterra. “Filósofo que no está preso de ningún sistema”, “detective del alma humana”, moralista melancólico, erudito, bebedor y conversador impar, Johnson fue además, como destaca Torres Zavaleta, el protagonista de una de las biografías más notables que dio la literatura inglesa: Vida de Samuel Johnson, de James Boswell.

En este perfil de Johnson no falta la voz de Boswell, que “anticipa la forma moderna del reportaje y define el carácter a través de la conversación”. No obstante, Boswell lo conoció en 1762, cuando Johnson tenía 53 años y –según consignó el biógrafo escocés– no era proclive a evocar escenas de infancia y juventud. Con otras fuentes, como la correspondencia y los diarios de Hester Thrale, Torres Zavaleta reconstruye los primeros años de Johnson en Lichfield y la influencia de Cornelius Ford, uno de sus tíos, y el abogado Gilbert Walmesley. “Yo lo honré y él me soportó”, dijo Johnson sobre su amigo en ese estilo que Borges tanto apreció.

Samuel Johnson. El hombre y el mito

Jorge Torres Zavaleta

Deldragón

66 págs.

$ 1790