Reseña: Una ventana al mundo, de Isaac Bashevis Singer

Una ventana al mundo y otros relatos reúne seis cuentos inéditos de Isaac Bashevis Singer (1902-1991), escritor polaco en yídish, que se trasladó en los años treinta a Estados Unidos y en 1978 recibió el Premio Nobel de Literatura. Singer fue prolífico. Diseminó sus historias durante gran parte de su vida en publicaciones de la comunidad judía, que después (cuando lo hacía) traducía al inglés. La edición no aclara cuál es la condición de estos inéditos: el memorable “Job”, en todo caso, había quedado boyando –consta en internet– en viejas páginas de The New Yorker.

La obra de Singer tiene la apariencia de contradecir el espíritu progresivo de los tiempos, aunque se permita (como en el primer relato, “Invenciones”) alguna metaficción. Sus tramas llevan la marca del realismo centroeuropeo y la nostalgia de la oralidad. Pocos escritores construyeron una galería tan amplia de personajes que –con su cotidianidad judía, sus debilidades, sus pequeñas locuras– parecen birlados con pinzas de la misma realidad. En “Job”, un hombre se le presenta al redactor de un diario (fue el oficio de Singer) para contarle la ordalía de su vida, desde la Revolución rusa, pasando por los nazis hasta su presente. El tono es misantrópico, de personaje bíblico (de ahí el título), pero con un guiño irónico final, la quintaesencia de un estilo.

“El huésped” pone lado a lado a un judío devoto y a otro que sufrió los campos de concentración, que no duda en considerar a Dios, antisemita. En “Una ventana al mundo”, el contraste es entre dos miembros de un club de escritores de Varsovia, que es alterado -si se suma al narrador- por la aparición de una poeta... argentina. Como es de esperar en un tomo de cuentos olvidados, hay disparidad, pero el encanto agridulce de Singer titila en cada línea.

Una ventana al mundo

Por Isaas Bashevis Singer

Nórdica. Trad.: A. Catalán

110 páginas, $4850

