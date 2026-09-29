5 segundos: el acertijo para genios que nadie puede resolver a tiempo

Los retos visuales son una de las mejores maneras de descubrir nuestras fortalezas, porque a veces creemos que nos conocemos al 100% hasta que realizamos un test y nos percatamos de que en realidad tenemos algunas cualidades que no sabíamos. Por ello, te presentamos un desafío que terminará de confirmar si sos un as en agilidad mental o si incluso posees alguna habilidad extraordinaria.

En este clip que se viralizó en Instagram, un usuario presenta un desafío que solo los expertos en este tipo de retos logra resolver en tan solo cinco segundos. En el video se puede ver un papel en donde se puede leer “Encuentra el error” y una serie de números. Junto al video un texto asegura que nadie puede dar con la solución correcta.

El acertijo que hay que resolver en cinco segundos

La solución al acertijo

Si fuiste de las pocas personas que pudo dar con la respuesta al acertijo, ya podés considerar un especialista en este tipo de desafío, si te venció, acá te dejamos la respuesta: la frase está mal escrita ya que dice “Encuentra el el error”. La serie de números sirve para que la atención se vaya allí y no al texto que se encuentra arriba.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.