Se resistió a que le robaran el auto y lo mataron de tres tiros a quemarropa

Daniel Callecusi, de 35 años, pagó con su vida la falta de seguridad en La Matanza. Fue asesinado por dos delincuentes que le robaron su camioneta Renault Duster negra. La víctima se resistió a que los asaltantes se llevaran el vehículo y le dispararon tres balazos a quemarropa; luego tiraron su cuerpo sobre una pila de basura y huyeron.

El homicidio, ocurrido anteayer en la esquina de Tuyú y Achupallas, puso al descubierto la situación de extremo abandono en las distintas localidades del partido de La Matanza, como Villa Dorrego: ausencia de vigilancia policial en los fondos de los barrios, basura acumulada y calles de tierra, a veces intransitables, como en estos días de lluvia.

Asesinaron a un vecino de Villa Dorrego, La Matanza, para robarle el auto

El ataque fue grabado por dos cámaras de seguridad instaladas por los vecinos. En una de las imágenes quedaron registrados los sospechosos en los momentos previos al crimen, cuando esperaban a que llegara algún vecino para poder asaltarlo.

A las 7.10, Calllecusi salió de su casa para ir a trabajar. En ese momento, descendió de su Renault Duster para cerrar la puerta de la cochera. Entonces, los asaltantes, que caminaban a cara descubierta por la vereda de enfrente, aprovecharon que el vecino había dejado el automóvil y quisieron sustraerlo.

Dos de los asaltantes

Al advertir que robaban su vehículo, el vecino volvió sobre sus pasos e intentó evitar que los asaltantes se llevaran su Renault Duster, pero el delincuente que estaba en el asiento del conductor le disparó tres balazos a quemarropa. Casi al mismo tiempo, el segundo ladrón, que estaba en el asiento del acompañante, salió del auto para rematar al vecino. No hizo falta: Callecusi cayó sin vida junto a una montaña de basura. Los asaltantes abandonaron al vecino y huyeron.

Cuando escucharon los disparos, los pocos vecinos que caminaban por la zona y se dirigían a tomar el colectivo en el barrio que está cerca del río Matanza intentaron socorrer a Callecusi, pero estaba muerto.

Una tercera cámara de seguridad registró el paso de la Renault Duster negra cuando los asaltantes huían de la escena del homicidio.

La camioneta Renault Duster, tras el robo

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, los asaltantes atacaron a cara descubierta y fueron rápidamente identificados. Con estos datos, el fiscal Claudio Fornaro ordenó las capturas de los sospechosos y comenzaron a ser buscados por la policía bonaerense.

Fuentes policiales identificaron a los imputados como Alexis Campos, de 25 años, y Nicolás Alessandro Churquina, de 24. El primero de ellos tiene antecedentes por encubrimiento agravado, robo agravado, robo y abuso de armas, resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas; el segundo enfrentó una causa penal por tenencia ilegal de armas.