Acertijo con respuesta: el primero
Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?
- 2 minutos de lectura'
LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.
Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.
¿Sos capaz de resolver este acertijo?
El acertijo del alumno
Guillermo era el chico menos inteligente y más perezoso de una clase de 30 estudiantes que rindieron examen. Sin embargo, cuando los resultados se dieron a conocer, el nombre de Guillermo apareció al comienzo de la lista.
¿Como pudo ser?
Pregunta: ¿Guillermo hizo trampa, se copió de algún compañero, o conocía las respuestas anticipadamente?
Respuesta: No.
Pregunta: ¿Por una vez estudió y se esforzó más de lo usual?
Respuesta: No.
Pregunta: ¿Se sintió orgulloso de estar al principio de la lista?
Respuesta: No.
Descubrí la respuesta al final de esta nota.
Cómo jugar en línea en LN Juegos
Para los fanáticos de los acertijos y de los desafíos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.
Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.
También te ofrecemos Nexos, un pasatiempo atrapante que desafía a los jugadores a establecer relaciones entre 16 palabras mezcladas al azar.
El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno. Las palabras que integran cada conjunto se encuentran vinculadas entre sí por distintas temáticas a develar. Pero cuidado: no siempre son fáciles de distinguir.
Respuesta del acertijo
El primero: El nombre completo de Guillermo era Guillermo Abate y los resultados se dieron en orden alfabético.
- 1
Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo
- 2
La enigmática visita de “MBZ”: el exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi
- 3
La reforma laboral aceleró la fractura del PJ en el Congreso: se fueron tres senadores con críticas a la conducción de Cristina Kirchner
- 4
Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico y permanece internada: “La vida me dio una nueva oportunidad”