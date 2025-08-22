LA NACION

Acertijo con respuesta: jarra y vasos

Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?

PARA LA NACIONEdiciones de Mente
El acertijo de la jarra y los vasos
LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.

Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.

¿Sos capaz de resolver este acertijo?

¿Cuál vino de dónde?: Usted tiene dos vasos llenos de agua y una jarra grande vacía. ¿Hay alguna manera de poner toda el agua en la jarra de modo tal que pueda saber qué agua vino de qué vaso?

Descubrí la respuesta al final de esta nota.

Respuesta del acertijo

Hielo en el freezer
Hielo en el freezer(Fuente: iStock)

Jarra y vasos : Sí. Ponga los dos vasos en el freezer, y luego eche los bloques de hielo resultantes en la jarra.

Por Ediciones de Mente
