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Acertijo con respuesta: los planetas

Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?

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El Parque Nacional Nahuel Huapi es uno de los más emblemáticos de la Ruta 40, formando parte de la reconocida Ruta de los Siete Lagos
El Parque Nacional Nahuel Huapi es uno de los más emblemáticos de la Ruta 40, formando parte de la reconocida Ruta de los Siete LagosAdministración de Parques Nacionales

LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.

Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.

¿Sos capaz de resolver este acertijo?

El acertijo de los planetas

Atardece frente a un lago, se asoma en el cielo Venus; también se ve, en cielo todavía claro, perfilarse la Luna en cuarto creciente. Todo es muy bonito, pero ¿cuántos planetas tiene usted a la vista?

Descubrí la respuesta al final de esta nota.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LN
LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LNpanitanphoto - Shutterstock

Para los fanáticos de los acertijos y de los desafíos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.

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Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back viewperfectlab - Shutterstock

También te ofrecemos Nexos, un pasatiempo atrapante que desafía a los jugadores a establecer relaciones entre 16 palabras mezcladas al azar.

El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno. Las palabras que integran cada conjunto se encuentran vinculadas entre sí por distintas temáticas a develar. Pero cuidado: no siempre son fáciles de distinguir.

Respuesta del acertijo

(250920) -- HARBIN, 20 septiembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 19 de septiembre de 2025 del planeta Venus, la estrella Regulus en la constelación de Leo y una luna creciente en el cielo sobre la ciudad de Fujin de Jiamusi, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. (Xinhua/Qu Yubao) (jg) (rtg) (ce)
(250920) -- HARBIN, 20 septiembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 19 de septiembre de 2025 del planeta Venus, la estrella Regulus en la constelación de Leo y una luna creciente en el cielo sobre la ciudad de Fujin de Jiamusi, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. (Xinhua/Qu Yubao) (jg) (rtg) (ce) Qu Yubao - XinHua

Pensamiento lateral: dos planetas, Venus y la Tierra.

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