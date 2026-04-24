LA NACION

Acertijo con respuesta: palabra misteriosa

Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
PARA LA NACIONEdiciones de Mente
Estiramiento
Estiramiento

LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.

Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.

¿Sos capaz de resolver este acertijo?

El acertijo de la palabra misteriosa

Las tres palabras que aparecen abajo ocultan una cuarta, de las que estas tres dan pistas; efectivamente, nuestra palabra oculta rima con una de estas tres palabras, es sinónimo de otra de ellas y es anagrama de la tercera (tiene las mismas letras, pero en otro orden). Como no le decimos con cuál rima, de cuál es sinónimo y de cuál anagrama... ¡tendrá que pensarlo un poco!

MIENTRAS FALSEDADES ESTIRAS

Descubrí la respuesta al final de esta nota.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LN
LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LNpanitanphoto - Shutterstock

Para los fanáticos de los acertijos y de los desafíos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.

Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back view
Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back viewperfectlab - Shutterstock

También te ofrecemos Nexos, un pasatiempo atrapante que desafía a los jugadores a establecer relaciones entre 16 palabras mezcladas al azar.

El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno. Las palabras que integran cada conjunto se encuentran vinculadas entre sí por distintas temáticas a develar. Pero cuidado: no siempre son fáciles de distinguir.

Respuesta del acertijo

FG Trade Latin - E+

Palabra misteriosa: MENTIRAS: rima con estiras, es sinónimo de falsedades y anagrama de mientras.

Por Ediciones de Mente
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Se desplomó la cantidad de nuevos jubilados este año
    1

    En el primer trimestre del año cayó un 43% la cantidad de nuevos jubilados de la Anses, respecto de 2025

  2. Tiene 18 años, entrena en el monte chaqueño y sueña con sacar a su familia de la pobreza
    2

    Tiene 18 años, entrena en el monte chaqueño y va a jugar un mundial en México: “Quiero sacar a mi familia de la pobreza”

  3. Fue la mano derecha del hombre más famoso, estaba prófugo y dio una insólita entrevista antes de entregarse
    3

    Fue la mano derecha del hombre más famoso del país, estaba prófugo y dio una insólita entrevista antes de entregarse: “Ahora me van a detener”

  4. Dos países de América del Sur inician el camino para restablecer relaciones diplomáticas tras 50 años de ruptura
    4

    Bolivia y Chile buscan restablecer relaciones luego de medio siglo de distanciamiento