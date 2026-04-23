Las impactantes revelaciones de la muerte de Christina Onassis en la Argentina que hizo su ahijada

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (Disney+), la serie sobre la historia de mor entre el hijo de John F. Kennedy y Jackie Kennedy Onassis y la publicista de Calvin Klein, logró algo extremadamente difícil: que la audiencia se insertara tanto en el relato que empezara a vestirse como la protagonista y a revisar el historial del carismático “John John”. Como suele ocurrir con producciones basadas en hechos reales, se despertó un interés por conocer más sobre una de las familias más populares de la historia. En este contexto, quien salió a hablar fue Tweety Dodero, la ahijada de Christina Onassis —hija de Aristóteles Onassis, el segundo marido de Jackie Kennedy— y reveló escalofriantes detalles de la muerte de su madrina en la bañadera de su casa en Buenos Aires.

“Soy ahijada de Christina Onassis”, dijo Cristina Mosha Adela Dodero, más conocida como Tweety Dodero, para presentarse en el programa Que alguien le avise (La casa streaming). Desde el primer momento reveló que vio la serie creada por Connor Hines y producida por Ryan Murphy y que le encantó. “Soy fanática, a un nivel que la estoy llamando a mamá cada cinco minutos cuando termina un capítulo para decirle: ‘¿esto pasó de verdad?’“, admitió.

Christina Onassis junto a su hija Athina (izquierda) y su ahijada Tweety (derecha)

Su madre, Marina Tchomlekdjoglou de Dodero, era íntima amiga de Christina Onassis, la hija del magnate griego Aristóteles Onassis y la única heredera de su fortuna. “Yo lo viví siempre muy natural porque era una niña y los niños vivimos de una manera muy natural. Yo no vivía como la persona más rica del mundo y mis papás tampoco lo vivían así. No es que decían: ‘Bueno, tenemos en nuestra casa a Christina Onassis’”, explicó.

En esa misma línea contó que su madre conoció a Christina a los 15 años en Punta del Este. Las mujeres se hicieron íntimas amigas y, de hecho, iban a ser cuñadas. Marina reveló en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina que Onassis estaba próxima a casarse con su hermano Jorge Tchomlekdjoglou.

Marina Dodero conoció a Christina Onassis en Punta del Este cuando tenía 15 años

“Fueron amigas hasta el día de su muerte, lamentablemente en mi casa en Tortugas. Treinta y siete años tenía, muy triste”, dijo y admitió que su madrina “tomaba pastillas para dormir, pero jamás se drogó ni tomó alcohol”. Christina Onassis fue vista por última vez con vida el 19 de noviembre de 1988. Al día siguiente fue encontrada muerta en la bañera de la casa de fin de semana de su amiga Marina Dodero, ubicada en Tortugas. La autopsia determinó que la causa fue un edema agudo de pulmón.

Tweety Dodero reveló el calvario que vivió su familia luego de la tragedia, puesto que Onassis no era solo su madrina, sino también la mujer más rica del mundo. Incluso contó que varios los vieron como sospechosos y surgieron miles de teorías conspirativas: “En un momento mi papá tomaba un yuyo incaico, que era un té para ir al baño, y hasta creían que con eso la había matado”.

Marina Tchomlekdjoglou de Dodero junto a su hija Tweety Dodero (Foto: Instagram @tweetydoderonovias)

En este sentido, defendió a su madre a capa y espada. “Yo les puedo decir que la conozco muchísimo, desde el día que nací, y que no la mató”, enfatizó.

De qué se trata y dónde ver Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

La serie producida por Ryan Murphy está basada en el libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, de Elizabeth Beller, y retrata la mediática relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, quienes murieron en un accidente de avión el 16 de julio de 1999 a los 39 y 33 años, respectivamente.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (Adelanto)

Está protagonizada por Sarah Pidgeon, Paul Anthony Kelly, Grace Gummer, Naomi Watts, Noah Fearnley, Alessandro Nivola, Leila George, Constance Zimmer y Sydney Lemmon. Consta de nueve episodios de entre 40 y 60 minutos de duración que pueden verse a través de la plataforma de streaming Disney+.