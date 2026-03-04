LA NACION

Acertijo con respuesta: parvas

Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?

ARCHIVO - Un campesino indio carga trigo cosechado en un campo a las afueras de Jammy, India, el 28 de abril de 2022.
LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.

Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.

¿Sos capaz de resolver este acertijo?

El acertijo de las parvas

Un campesino tiene 4 parvas de heno en un campo y el doble de esa cantidad en cada uno de otros dos campos. Reúne las parvas de los tres campos. ¿Cuántas parvas de heno tiene ahora?

Descubrí la respuesta al final de esta nota.

LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LN
Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back view
Respuesta del acertijo

<I>Las parvas,</I> de Martín Malharro
Parvas: Al reunir las parvas ahora tiene una sola parva grande.

