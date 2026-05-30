Los Pumas 7s aguantaron la reacción de Francia, ganaron y se medirán ante Sudáfrica en semifinales

Once minutos en un nivel superlativo y tres muy pobres que casi le cuestan la clasificación. Los Pumas 7s pasaron de la tranquilidad al sufrimiento en cuestión de jugadas, pero terminaron celebrando el pase a las semifinales. En los cuartos de final del seven de Valladolid derrotaron por 21-19 a Francia y el domingo, a partir de las 6:06, se juegan gran parte de la temporada ante Sudáfrica.

La selección argentina resistió el vendaval francés, que se lanzó a jugar en los minutos finales y hasta tuvo la última salida a su favor con el tiempo cumplido. Ahí apareció la jerarquía de Santiago Álvarez Fourcade, el más experimentado del plantel, que ganó el duelo aéreo, desactivó la salida y la cacheteó hacia atrás para que Juan Patricio Batac la pateara hacia afuera y festejara un triunfo clave para seguir en la carrera por el título.

“Estamos muy felices por la victoria, fue un partido muy duro. Hicimos un gran primer tiempo, en el segundo cometimos algunos errores y Francia fue realmente bueno”, puntualizó Marcos Moneta, autor de uno de los tries en un primer tiempo casi perfecto. Argentina fue intenso, movió la pelota a lo ancho de la cancha y tuvo paciencia para construir y encontrar los espacios. Antes del try del Rayo, Pedro De Haro abrió el tanteador atacando un intervalo, con una carrera de más de 40 metros. El jugador de Atlético del Rosario es una de las grandes revelaciones de la temporada y se consolidó como el medioscrum titular, un puesto en el que Joaquín Pellandini viene padeciendo lesiones. El otro que marcó en la primera mitad fue Santino Zangara, que aprovechó su potencia para el 21-0 parcial.

Los Pumas 7s tuvieron un primer tiempo brillante, coronado por un 21-0 parcial Ignacio Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR

Los Pumas 7s defendieron con fiereza y contrarrestaron bien los rucks franceses, uno de sus fuertes. Pero los cambios debilitaron al equipo. Los que ingresaron desde el banco no lograron mantener posesiones largas y el conjunto europeo respondió en los tres minutos finales con las dos conquistas de Nelson Epee y la de Enahemo Artaud, que mantuvieron a Francia en el partido hasta la última pelota que bajó Álvarez Fourcade. La puntería de Santiago Vera Feld fue fundamental para el resultado final; la conversión del try de Zangara fue esquinada y, en definitiva, terminó marcando la diferencia final.

En el segundo día de competencia, Argentina fue local en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, una sede nueva para el circuito de seven. “Amamos España, es similar a estar en Argentina. No sólo por el idioma, sino por la gente y como se vive. Vino mucha gente a apoyarnos de Argentina, otros que viven en Europa. Es un plus entrar a la cancha y ver tantas camisetas argentinas”, expresó Moneta, con una sonrisa. Los argentinos se hicieron escuchar durante los encuentros y le dieron color al evento que mejoró en convocatoria con respecto al primer día.

Los Pumas 7s buscarán conquistar su primer título de la temporada, luego de perder las finales de Ciudad del Cabo y Hong Kong. El plantel logró mayor madurez para manejar los tiempos y cerrar los partidos. También lucharán por el título de la temporada general: el que finalice primero en el ranking acumulado en los torneos de Hong Kong, Valladolid y Bordeaux se consagrará como el campeón del año. Para eso deberán superar el escollo de Sudáfrica, el ganador de la serie regular, el campeón de Hong Kong y el principal favorito. Los Blitzboks ganaron los últimos cinco enfrentamientos entre sí, incluidas las finales de Ciudad del Cabo y Hong Kong y la semifinal de Los Ángeles. Un verdadero dolor de cabeza para los Pumas 7s, sostenidos en su firme defensa y la solidez en el punto de contacto.

Si los conducidos por Santiago Góra destraban esa barrera y acceden a la final, se mantendrán con posibilidades concretas de pelear por el SVNS Championship. Si caen ante su rival directo, prácticamente se quedarán sin oportunidades. El kick-off será el domingo a las 6:06 (horario de Argentina), luego de la otra semifinal que protagonizarán Fiji y Australia.