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Las respuestas al crucigrama del domingo 9 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Marca de automóviles nacida en Maranello”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Península donde se encuentran Baréin y Omán", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Que no es de broma (fem.)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Península donde se encuentran Baréin y Omán
ARABIA
7 "Donde hay ___, hay vida": frase de Gandhi
AMOR
11 Contesté
REFUTÉ
12 Trituré
MOLÍ
13 Quitar las arrugas
ALISAR
14 Juntaba, ataba
UNIA
15 Viña ___ Mar, ciudad de Chile
DEL
16 Honradez
LEALTAD
18 Aclamé con aplausos
OVACIONÉ
20 Que no es de broma (fem.)
SERIA
21 Anudaba para asegurar
ATABA
25 Reunir varios elementos en un todo
ENGLOBAR
27 Marca de automóviles nacida en Maranello
FERRARI
30 Opción de cerveza en un pub inglés
ALE
31 Domingo, cuando es lunes
AYER
32 Obedecen, aceptan
ACATAN
34 Que carece de humedad (fem.)
SECA
35 Poseída
TENIDA
36 Actúen con atrevimiento
OSEN
37 Moluscos de carne suave
OSTRAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Instrumentos de labranza
ARADOS
2 Perdoné una acción
RELEVÉ
3 Aguzar las tijeras
AFILAR
4 Vehículo que lleva muchos pasajeros
BUS
5 Nacida en el mismo país que Italo Calvino
ITALIANA
6 Vehículo como el helicóptero
AEREO
7 El escarabeo, en el Antiguo Egipto
AMULETO
8 ___ Blanc: la cumbre más alta de los Alpes
MONT
9 Percibía el aroma
OLÍA
10 Ciudad en el corazón de la península arábiga
RIAD
17 Examines
ANALICES
19 Tapan
CIERRAN
22 Echar por tierra
ABATIR
23 Canción romántica de ritmo suave y melodioso
BALADA
24 Lugares para la lucha
ARENAS
26 Placentero
GRATO
27 Burkina ___: país cuya capital es Uagadugú
FASO
28 Ojos en Ohio
EYES
29 Elevé una plegaria
RECÉ
33 Hormiga en Hoover
ANT
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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