Las respuestas al crucigrama del domingo 9 de agosto

El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Península donde se encuentran Baréin y Omán", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Que no es de broma (fem.)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Península donde se encuentran Baréin y Omán

ARABIA

7 "Donde hay ___, hay vida": frase de Gandhi

AMOR

11 Contesté

REFUTÉ

12 Trituré

MOLÍ

13 Quitar las arrugas

ALISAR

14 Juntaba, ataba

UNIA

15 Viña ___ Mar, ciudad de Chile

DEL

16 Honradez

LEALTAD

18 Aclamé con aplausos

OVACIONÉ

20 Que no es de broma (fem.)

SERIA

21 Anudaba para asegurar

ATABA

25 Reunir varios elementos en un todo

ENGLOBAR

27 Marca de automóviles nacida en Maranello

FERRARI

30 Opción de cerveza en un pub inglés

ALE

31 Domingo, cuando es lunes

AYER

32 Obedecen, aceptan

ACATAN

34 Que carece de humedad (fem.)

SECA

35 Poseída

TENIDA

36 Actúen con atrevimiento

OSEN

37 Moluscos de carne suave

OSTRAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Instrumentos de labranza

ARADOS

2 Perdoné una acción

RELEVÉ

3 Aguzar las tijeras

AFILAR

4 Vehículo que lleva muchos pasajeros

BUS

5 Nacida en el mismo país que Italo Calvino

ITALIANA

6 Vehículo como el helicóptero

AEREO

7 El escarabeo, en el Antiguo Egipto

AMULETO

8 ___ Blanc: la cumbre más alta de los Alpes

MONT

9 Percibía el aroma

OLÍA

10 Ciudad en el corazón de la península arábiga

RIAD

17 Examines

ANALICES

19 Tapan

CIERRAN

22 Echar por tierra

ABATIR

23 Canción romántica de ritmo suave y melodioso

BALADA

24 Lugares para la lucha

ARENAS

26 Placentero

GRATO

27 Burkina ___: país cuya capital es Uagadugú

FASO

28 Ojos en Ohio

EYES

29 Elevé una plegaria

RECÉ

33 Hormiga en Hoover

ANT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.