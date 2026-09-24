Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del jueves 24 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Lacerante, lastimosa.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Aquí y ___: en varios lugares.", mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en "Carente de forma.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cupón de descuento.
VALE
5 Copa sin pedestal.
VASO
9 Ciudad Estado de la antigua Grecia.
POLIS
10 Perteneciente a los riñones.
RENAL
11 Correo ___: el e-mail.
ELECTRÓNICO
13 A muy alto precio.
CARO
14 Persona que envía señales o mensajes.
EMISOR
15 Causar estrago.
ESTRAGAR
17 Verbo de la existencia futura.
SEA
18 Rain __, película con Dustin Hoffman y Tom Cruise.
MAN
19 Rata anglosajona.
RAT
22 Lacerante, lastimosa.
DOLOROSA
24 Suceda, acontezca.
OCURRA
27 Empresa de transporte por app.
UBER
28 Decir con otras palabras.
PARAFRASEAR
30 Copa de una bebida alcohólica.
TRAGÓ
31 Demoró más de lo esperado.
TARDÓ
32 Aquí y ___: en varios lugares.
ALLÁ
33 Lo de aquí.
ESTO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Viajase por el aire.
VOLASE
2 Situación de vigilancia o atención.
ALERTA
3 Bebida como el Jägermeister.
LICOR
4 Alea jacta ___: la suerte está echada.
EST
5 Desplazarse hacia acá.
VENIR
6 Sabor de galletas o té.
ANÍS
7 Bolsa de tela.
SACO
8 Rastro aromático.
OLOR
9 Animales en acuarios.
PECES
10 Habitante de la Ciudad Eterna.
ROMANO
12 Obsequiar.
REGALAR
16 Carente de forma.
AMORFO
19 __ Duvall, Tom Hagen en 'El Padrino'.
ROBERT
20 Impecable en higiene personal.
ASEADO
21 Recipiente de barro o cristal.
TARRO
22 Máquina para limpiar ríos.
DRAGA
23 Nacidas en Samara u Omsk.
RUSAS
24 Escoge entre alternativas.
OPTA
25 __ Sagan, célebre astrónomo.
CARL
26 Río ruso que desemboca en el mar Caspio.
URAL
29 Sujete con nudos.
ATÉ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
La NASA envió semillas al espacio en 1984, seis años después las recuperó y descubrió los efectos del cosmos en ellas
- 2
Dos motochorros asaltaron y golpearon a un grupo de jóvenes con discapacidad en La Matanza
- 3
Gabriel Rolón, psicólogo, sobre el amor: “A toda media naranja le falta al menos un gajo, porque esa ilusión de completud no está”
- 4
Con un insulto, Milei culpó a Kicillof por la suba del riesgo país