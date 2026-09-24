Las respuestas al crucigrama del jueves 24 de septiembre

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Aquí y ___: en varios lugares.", mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en "Carente de forma.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cupón de descuento.

VALE

5 Copa sin pedestal.

VASO

9 Ciudad Estado de la antigua Grecia.

POLIS

10 Perteneciente a los riñones.

RENAL

11 Correo ___: el e-mail.

ELECTRÓNICO

13 A muy alto precio.

CARO

14 Persona que envía señales o mensajes.

EMISOR

15 Causar estrago.

ESTRAGAR

17 Verbo de la existencia futura.

SEA

18 Rain __, película con Dustin Hoffman y Tom Cruise.

MAN

19 Rata anglosajona.

RAT

22 Lacerante, lastimosa.

DOLOROSA

24 Suceda, acontezca.

OCURRA

27 Empresa de transporte por app.

UBER

28 Decir con otras palabras.

PARAFRASEAR

30 Copa de una bebida alcohólica.

TRAGÓ

31 Demoró más de lo esperado.

TARDÓ

32 Aquí y ___: en varios lugares.

ALLÁ

33 Lo de aquí.

ESTO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Viajase por el aire.

VOLASE

2 Situación de vigilancia o atención.

ALERTA

3 Bebida como el Jägermeister.

LICOR

4 Alea jacta ___: la suerte está echada.

EST

5 Desplazarse hacia acá.

VENIR

6 Sabor de galletas o té.

ANÍS

7 Bolsa de tela.

SACO

8 Rastro aromático.

OLOR

9 Animales en acuarios.

PECES

10 Habitante de la Ciudad Eterna.

ROMANO

12 Obsequiar.

REGALAR

16 Carente de forma.

AMORFO

19 __ Duvall, Tom Hagen en 'El Padrino'.

ROBERT

20 Impecable en higiene personal.

ASEADO

21 Recipiente de barro o cristal.

TARRO

22 Máquina para limpiar ríos.

DRAGA

23 Nacidas en Samara u Omsk.

RUSAS

24 Escoge entre alternativas.

OPTA

25 __ Sagan, célebre astrónomo.

CARL

26 Río ruso que desemboca en el mar Caspio.

URAL

29 Sujete con nudos.

ATÉ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.