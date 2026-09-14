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Las respuestas al crucigrama del lunes 14 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ciudad italiana con la sede de Alfa Romeo.”
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El crucigrama de este lunes incluye 36 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "A pasos ___: muy deprisa.", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Surcan la tierra.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sinónimo de poeta.
VATE
5 De Letonia, su capital.
RIGA
9 Imita un modelo.
EMULA
11 Juegos de ___: ruleta, bingo, etc.
AZAR
12 Lideré, conduje.
DIRIGÍ
14 Túnica de hospital.
BATA
15 A pasos ___: muy deprisa.
AGIGANTADOS
17 Relatos breves y curiosos.
ANÉCDOTAS
18 ___-hop: género musical.
HIP
19 Faltar al respeto a una autoridad.
DESACATAR
25 Compañerismo entre iguales.
CAMARADERÍA
27 Color entre azul y violeta.
AÑIL
28 Soporte para el colchón.
SOMIER
29 Gire sobre su eje.
ROTÉ
30 Corte de mieses maduras.
SIEGA
31 Cocinen a la llama.
ASEN
32 __ Turing, matemático británico precursor de la informática moderna.
ALAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Prohibición temporal de caza.
VEDA
2 Compañera de confianza.
AMIGA
3 Ciudad italiana con la sede de Alfa Romeo.
TURÍN
4 Selecciona, escoge.
ELIGE
5 Urbe marroquí.
RABAT
6 Elevada como la bandera.
IZADA
7 Animales de siete vidas, según dicen.
GATOS
8 Altares destinados a los dioses.
ARAS
10 Inclinar o bajar la cabeza.
AGACHAR
13 Señalas, apuntas.
INDICAS
16 Encontrados de repente.
TOPADOS
19 Impactos negativos.
DAÑOS
20 Difunde, propala.
EMITE
21 Parten de un lugar a otro.
SALEN
22 Recelaba un daño.
TEMÍA
23 La sirenita en 'La sirenita'.
ARIEL
24 Humedece los cultivos.
RIEGA
25 Fisonomía facial.
CARA
26 Surcan la tierra.
ARAN
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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