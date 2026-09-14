Las respuestas al crucigrama del lunes 14 de septiembre

El crucigrama de este lunes incluye 36 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "A pasos ___: muy deprisa.", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Surcan la tierra.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sinónimo de poeta.

VATE

5 De Letonia, su capital.

RIGA

9 Imita un modelo.

EMULA

11 Juegos de ___: ruleta, bingo, etc.

AZAR

12 Lideré, conduje.

DIRIGÍ

14 Túnica de hospital.

BATA

15 A pasos ___: muy deprisa.

AGIGANTADOS

17 Relatos breves y curiosos.

ANÉCDOTAS

18 ___-hop: género musical.

HIP

19 Faltar al respeto a una autoridad.

DESACATAR

25 Compañerismo entre iguales.

CAMARADERÍA

27 Color entre azul y violeta.

AÑIL

28 Soporte para el colchón.

SOMIER

29 Gire sobre su eje.

ROTÉ

30 Corte de mieses maduras.

SIEGA

31 Cocinen a la llama.

ASEN

32 __ Turing, matemático británico precursor de la informática moderna.

ALAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Prohibición temporal de caza.

VEDA

2 Compañera de confianza.

AMIGA

3 Ciudad italiana con la sede de Alfa Romeo.

TURÍN

4 Selecciona, escoge.

ELIGE

5 Urbe marroquí.

RABAT

6 Elevada como la bandera.

IZADA

7 Animales de siete vidas, según dicen.

GATOS

8 Altares destinados a los dioses.

ARAS

10 Inclinar o bajar la cabeza.

AGACHAR

13 Señalas, apuntas.

INDICAS

16 Encontrados de repente.

TOPADOS

19 Impactos negativos.

DAÑOS

20 Difunde, propala.

EMITE

21 Parten de un lugar a otro.

SALEN

22 Recelaba un daño.

TEMÍA

23 La sirenita en 'La sirenita'.

ARIEL

24 Humedece los cultivos.

RIEGA

25 Fisonomía facial.

CARA

26 Surcan la tierra.

ARAN

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.