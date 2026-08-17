Las respuestas al crucigrama del lunes 17 de agosto

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "La semana que sigue al Domingo de Ramos.", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Brigitte ___, actriz francesa.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cubierta completamente.

TAPADA

7 Unidad monetaria de Sudáfrica.

RAND

11 Alcohol etílico y soluble en agua.

ETANOL

12 Percibió el aroma.

OLIÓ

13 Brigitte ___, actriz francesa.

BARDOT

14 Producto apícola.

MIEL

15 En el vóley, tanto que se gana con el saque.

ACE

16 Consideración hacia los demás.

RESPETO

18 'La mejor almohada es la conciencia ___'.

SANA

20 Regir un rey el Estado.

REINAR

21 La semana que sigue al Domingo de Ramos.

SANTA

23 Unida con hilo y aguja.

COSIDA

26 Canto para adormecer a los niños.

NANA

30 Aire expulsado al respirar.

ALIENTO

32 54 romanos.

LIV

33 Comprenden lo escrito.

LEEN

34 Evité que ocurriera.

IMPEDÍ

36 __ Dillon, actor de 'Loco por Mary'.

MATT

37 Mario __ Llosa, escritor peruano.

VARGAS

38 Renuevo el aire.

OREO

39 Región pigmentada de la mama.

AREOLA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Ciudad del antiguo Egipto.

TEBAS

2 Realiza una embestida.

ATACA

3 Cesen el movimiento.

PAREN

4 Fish ___ chips, plato típico del Reino Unido.

AND

5 Puerta en inglés.

DOOR

6 Opción disponible entre varias.

ALTERNATIVA

7 Quebraban.

ROMPÍAN

8 El 'octavo pasajero' de Ridley Scott.

ALIEN

9 Hija de la hija.

NIETA

10 ___ de cabeza: cefalalgia.

DOLOR

17 Etapa de un partido de tenis.

SET

19 Mueble para sentarse.

ASIENTO

22 Sigla del material genético.

ADN

23 Como un mar sin olas.

CALMO

24 Aceitar, engrasar.

OLEAR

25 Cantidad de pecados capitales.

SIETE

27 Argumentó como prueba.

ALEGÓ

28 Relativo a un nido.

NIDAL

29 «El que ___ no traiciona».

AVISA

31 El 'Sharif' que Hollywood nunca olvidará.

OMAR

35 Prefijo que significa 'antes de'.

PRE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.