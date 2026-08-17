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Las respuestas al crucigrama del lunes 17 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “El 'Sharif' que Hollywood nunca olvidará.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "La semana que sigue al Domingo de Ramos.", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Brigitte ___, actriz francesa.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cubierta completamente.
TAPADA
7 Unidad monetaria de Sudáfrica.
RAND
11 Alcohol etílico y soluble en agua.
ETANOL
12 Percibió el aroma.
OLIÓ
13 Brigitte ___, actriz francesa.
BARDOT
14 Producto apícola.
MIEL
15 En el vóley, tanto que se gana con el saque.
ACE
16 Consideración hacia los demás.
RESPETO
18 'La mejor almohada es la conciencia ___'.
SANA
20 Regir un rey el Estado.
REINAR
21 La semana que sigue al Domingo de Ramos.
SANTA
23 Unida con hilo y aguja.
COSIDA
26 Canto para adormecer a los niños.
NANA
30 Aire expulsado al respirar.
ALIENTO
32 54 romanos.
LIV
33 Comprenden lo escrito.
LEEN
34 Evité que ocurriera.
IMPEDÍ
36 __ Dillon, actor de 'Loco por Mary'.
MATT
37 Mario __ Llosa, escritor peruano.
VARGAS
38 Renuevo el aire.
OREO
39 Región pigmentada de la mama.
AREOLA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Ciudad del antiguo Egipto.
TEBAS
2 Realiza una embestida.
ATACA
3 Cesen el movimiento.
PAREN
4 Fish ___ chips, plato típico del Reino Unido.
AND
5 Puerta en inglés.
DOOR
6 Opción disponible entre varias.
ALTERNATIVA
7 Quebraban.
ROMPÍAN
8 El 'octavo pasajero' de Ridley Scott.
ALIEN
9 Hija de la hija.
NIETA
10 ___ de cabeza: cefalalgia.
DOLOR
17 Etapa de un partido de tenis.
SET
19 Mueble para sentarse.
ASIENTO
22 Sigla del material genético.
ADN
23 Como un mar sin olas.
CALMO
24 Aceitar, engrasar.
OLEAR
25 Cantidad de pecados capitales.
SIETE
27 Argumentó como prueba.
ALEGÓ
28 Relativo a un nido.
NIDAL
29 «El que ___ no traiciona».
AVISA
31 El 'Sharif' que Hollywood nunca olvidará.
OMAR
35 Prefijo que significa 'antes de'.
PRE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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