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Las respuestas al crucigrama del lunes 27 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Afeitar la barba.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Empuñaduras prácticas.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Unos de la baraja.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 'Donde ___ el ojo, ___ la bala'.
PONE
5 Espacio que resguarda a una familia.
CASA
9 Muy agradable.
AMENO
11 Afeitar la barba.
RAPAR
12 Viví una emoción.
SENTÍ
13 Célula fecundable.
ÓVULO
14 Empuñaduras prácticas.
AGARRADERAS
16 Preparé a la brasa.
ASÉ
17 Emperador en los Juegos Olímpicos de 67 d.C.
NERÓN
18 Lo hacen las serpientes con la piel.
MUDAN
20 Flecha, arma arrojadiza.
SAETA
22 Tipo de cerveza amarga.
IPA
25 Que ha sido propiedad de alguien.
PERTENECIDO
28 Sujetar una bestia al yugo.
UNCIR
29 Cada uno de ellos, sin excepción.
TODOS
30 Embrollado.
LIADO
31 Con un color más cercano al blanco.
CLARO
32 Princesa con poderes congelantes.
ELSA
33 Unos de la baraja.
ASES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Fruta seca de la vid.
PASA
2 Contraparte de alfa.
OMEGA
3 Niñas pequeñas.
NENAS
4 Indiscreta, inoportuna.
ENTREMETIDA
5 Hombre primitivo.
CAVERNÍCOLA
6 Situación de prisa o urgencia.
APURO
7 Sazonan.
SALAN
8 Pueden ser de metal o cebolla.
AROS
10 Atender las súplicas.
OÍR
11 Envuelve, abraza.
RODEA
15 Caminan, transitan.
ANDAN
19 Parte del sistema reproductor femenino.
ÚTERO
20 Que tiene achaques de la vejez.
SENIL
21 Baúles que resguardan historias.
ARCAS
23 'No le ___ peras al olmo'.
PIDAS
24 Ame intensamente.
ADORÉ
25 Deja brillante una superficie.
PULE
26 '... y otras cosas por el estilo'.
ETC
27 Reyes del bosque y la miel.
OSOS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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