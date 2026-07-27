Las respuestas al crucigrama del lunes 27 de julio

El crucigrama de este lunes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Empuñaduras prácticas.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Unos de la baraja.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 'Donde ___ el ojo, ___ la bala'.

PONE

5 Espacio que resguarda a una familia.

CASA

9 Muy agradable.

AMENO

11 Afeitar la barba.

RAPAR

12 Viví una emoción.

SENTÍ

13 Célula fecundable.

ÓVULO

14 Empuñaduras prácticas.

AGARRADERAS

16 Preparé a la brasa.

ASÉ

17 Emperador en los Juegos Olímpicos de 67 d.C.

NERÓN

18 Lo hacen las serpientes con la piel.

MUDAN

20 Flecha, arma arrojadiza.

SAETA

22 Tipo de cerveza amarga.

IPA

25 Que ha sido propiedad de alguien.

PERTENECIDO

28 Sujetar una bestia al yugo.

UNCIR

29 Cada uno de ellos, sin excepción.

TODOS

30 Embrollado.

LIADO

31 Con un color más cercano al blanco.

CLARO

32 Princesa con poderes congelantes.

ELSA

33 Unos de la baraja.

ASES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Fruta seca de la vid.

PASA

2 Contraparte de alfa.

OMEGA

3 Niñas pequeñas.

NENAS

4 Indiscreta, inoportuna.

ENTREMETIDA

5 Hombre primitivo.

CAVERNÍCOLA

6 Situación de prisa o urgencia.

APURO

7 Sazonan.

SALAN

8 Pueden ser de metal o cebolla.

AROS

10 Atender las súplicas.

OÍR

11 Envuelve, abraza.

RODEA

15 Caminan, transitan.

ANDAN

19 Parte del sistema reproductor femenino.

ÚTERO

20 Que tiene achaques de la vejez.

SENIL

21 Baúles que resguardan historias.

ARCAS

23 'No le ___ peras al olmo'.

PIDAS

24 Ame intensamente.

ADORÉ

25 Deja brillante una superficie.

PULE

26 '... y otras cosas por el estilo'.

ETC

27 Reyes del bosque y la miel.

OSOS

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.