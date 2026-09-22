Las respuestas al crucigrama del martes 22 de septiembre

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 38 debe responder a la definición de qué es "Habitaciones espaciosas.", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Ocupe por completo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 En el embarazo son nueve.

MESES

6 ___ mismo: en este instante.

AHORA

11 Imagen en inglés.

IMAGE

12 Grupos de cantantes.

COROS

13 Los votos sin valor.

NULOS

14 Ocupe por completo.

LLENÉ

15 ___ Gr, tecla modificadora.

ALT

16 Como la forma de la aceituna.

OVALADA

18 Marca del Renegade y del Grand Cherokee.

JEEP

20 Comunicar a un cuerpo la propiedad magnética.

IMANAR

21 Discutan acaloradamente.

RIÑAN

23 Pone en práctica.

APLICA

26 Marca de notebooks.

DELL

30 Robert Francis ___: el papa León XIV.

PREVOST

32 Bajo o despreciable.

VIL

33 Coloso entre los inmortales.

TITÁN

34 Sufijo para crear el grado superlativo (fem.).

ÍSIMA

36 Menú muy argentino.

ASADO

37 Periférico del ordenador.

RATÓN

38 Habitaciones espaciosas.

SALAS

39 Sustancia que mejora la calidad del suelo.

ABONO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Nicki ___, cantante trinitense.

MINAJ

2 Imite las acciones de otro.

EMULE

3 Rebote como canguro.

SALTÉ

4 Término utilizado en el psicoanálisis.

EGO

5 Masa encefálica.

SESO

6 Ovaciona, vitorea.

ACLAMA

7 Tom __, actor de 'Spider-Man: sin camino a casa'.

HOLLAND

8 Ventilan, exponen al aire.

OREAN

9 Recorrido de vigilancia.

RONDA

10 Antónimo de ensuciar.

ASEAR

17 Terrenos plantados de vides.

VIÑAS

19 No abierta al público.

PRIVADA

22 Representaciones religiosas.

ICONOS

23 Capacitadas para hacer la tarea.

APTAS

24 Prontitud, urgencia.

PRISA

25 Que puede ocasionar la muerte.

LETAL

27 No permitió que sucediera.

EVITÓ

28 Condimento cítrico.

LIMÓN

29 Sin altos ni bajos.

LLANO

31 Pedazo largo y estrecho de papel.

TIRA

35 Día después de vie.

SÁB

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.