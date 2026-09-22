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Las respuestas al crucigrama del martes 22 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sustancia que mejora la calidad del suelo.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 38 debe responder a la definición de qué es "Habitaciones espaciosas.", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Ocupe por completo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 En el embarazo son nueve.
MESES
6 ___ mismo: en este instante.
AHORA
11 Imagen en inglés.
IMAGE
12 Grupos de cantantes.
COROS
13 Los votos sin valor.
NULOS
14 Ocupe por completo.
LLENÉ
15 ___ Gr, tecla modificadora.
ALT
16 Como la forma de la aceituna.
OVALADA
18 Marca del Renegade y del Grand Cherokee.
JEEP
20 Comunicar a un cuerpo la propiedad magnética.
IMANAR
21 Discutan acaloradamente.
RIÑAN
23 Pone en práctica.
APLICA
26 Marca de notebooks.
DELL
30 Robert Francis ___: el papa León XIV.
PREVOST
32 Bajo o despreciable.
VIL
33 Coloso entre los inmortales.
TITÁN
34 Sufijo para crear el grado superlativo (fem.).
ÍSIMA
36 Menú muy argentino.
ASADO
37 Periférico del ordenador.
RATÓN
38 Habitaciones espaciosas.
SALAS
39 Sustancia que mejora la calidad del suelo.
ABONO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Nicki ___, cantante trinitense.
MINAJ
2 Imite las acciones de otro.
EMULE
3 Rebote como canguro.
SALTÉ
4 Término utilizado en el psicoanálisis.
EGO
5 Masa encefálica.
SESO
6 Ovaciona, vitorea.
ACLAMA
7 Tom __, actor de 'Spider-Man: sin camino a casa'.
HOLLAND
8 Ventilan, exponen al aire.
OREAN
9 Recorrido de vigilancia.
RONDA
10 Antónimo de ensuciar.
ASEAR
17 Terrenos plantados de vides.
VIÑAS
19 No abierta al público.
PRIVADA
22 Representaciones religiosas.
ICONOS
23 Capacitadas para hacer la tarea.
APTAS
24 Prontitud, urgencia.
PRISA
25 Que puede ocasionar la muerte.
LETAL
27 No permitió que sucediera.
EVITÓ
28 Condimento cítrico.
LIMÓN
29 Sin altos ni bajos.
LLANO
31 Pedazo largo y estrecho de papel.
TIRA
35 Día después de vie.
SÁB
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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