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Las respuestas al crucigrama del miércoles 12 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Capital de Irak”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "___ oídos: escuchando con atención", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Como algunos clubs y miembros". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Nota breve para recordar algo
APUNTE
7 "Alí ___ y los cuarenta ladrones"
BABÁ
11 Fuerte afición
PASIÓN
12 Instrumento de tubo ligeramente cónico
OBOE
13 Pasar (el tiempo)
TRANSCURRIR
15 Detesté con toda el alma
ODIÉ
16 Propio de una cordillera de América del Sur
ANDINO
17 Emisión acústica
SON
18 Completa
ENTERA
19 Elevadas
ALTAS
20 Dar forma a un material
TALLAR
22 Como algunos clubs y miembros
VIP
25 Capital de Irak
BAGDAD
26 ___ oídos: escuchando con atención
TODO
27 Poco decididos
IRRESOLUTOS
29 ___ Organa: hija de Darth Vader
LEIA
30 Muestra
REVELA
31 País cuya moneda es el kip
LAOS
32 Consejero
ASESOR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Capacitados para hacer una tarea
APTOS
2 De color similar a la tierra o la madera
PARDO
3 ___ Bolt, campeón olímpico
USAIN
4 Nueve en Nashville
NINE
5 Síntoma de la laringitis
TOS
6 Hipnotizadora
ENCANTADORA
7 Orillas de un objeto
BORDES
8 Quitar el tapón
ABRIR
9 Gorra de una sola pieza
BOINA
10 Prefijo que significa "aire"
AERO
14 Aplicar una capa de aceite
UNTAR
18 Estas niñas
ELLAS
19 Pequeños pueblos
ALDEAS
20 Trabajo que debe hacerse
TAREA
21 Ácido, acidulado
AGRIO
22 Participes de la elección
VOTES
23 Figura seguida con devoción
ÍDOLO
24 Permanecer inmóvil para una fotografía
POSAR
25 ___ Clinton, expresidente de EE. UU.
BILL
26 Poseí
TUVE
28 ___ Luthiers, grupo humorístico-musical
LES
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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