Las respuestas al crucigrama del miércoles 12 de agosto

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "___ oídos: escuchando con atención", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Como algunos clubs y miembros". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Nota breve para recordar algo

APUNTE

7 "Alí ___ y los cuarenta ladrones"

BABÁ

11 Fuerte afición

PASIÓN

12 Instrumento de tubo ligeramente cónico

OBOE

13 Pasar (el tiempo)

TRANSCURRIR

15 Detesté con toda el alma

ODIÉ

16 Propio de una cordillera de América del Sur

ANDINO

17 Emisión acústica

SON

18 Completa

ENTERA

19 Elevadas

ALTAS

20 Dar forma a un material

TALLAR

22 Como algunos clubs y miembros

VIP

25 Capital de Irak

BAGDAD

26 ___ oídos: escuchando con atención

TODO

27 Poco decididos

IRRESOLUTOS

29 ___ Organa: hija de Darth Vader

LEIA

30 Muestra

REVELA

31 País cuya moneda es el kip

LAOS

32 Consejero

ASESOR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Capacitados para hacer una tarea

APTOS

2 De color similar a la tierra o la madera

PARDO

3 ___ Bolt, campeón olímpico

USAIN

4 Nueve en Nashville

NINE

5 Síntoma de la laringitis

TOS

6 Hipnotizadora

ENCANTADORA

7 Orillas de un objeto

BORDES

8 Quitar el tapón

ABRIR

9 Gorra de una sola pieza

BOINA

10 Prefijo que significa "aire"

AERO

14 Aplicar una capa de aceite

UNTAR

18 Estas niñas

ELLAS

19 Pequeños pueblos

ALDEAS

20 Trabajo que debe hacerse

TAREA

21 Ácido, acidulado

AGRIO

22 Participes de la elección

VOTES

23 Figura seguida con devoción

ÍDOLO

24 Permanecer inmóvil para una fotografía

POSAR

25 ___ Clinton, expresidente de EE. UU.

BILL

26 Poseí

TUVE

28 ___ Luthiers, grupo humorístico-musical

LES

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.