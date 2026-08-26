Las respuestas al crucigrama del miércoles 26 de agosto

El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Comer en inglés.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Catedral de ___ Dame.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Eleve su posición.

SUBA

5 Contraer nupcias.

CASAR

10 Estilo de animación japonesa.

ANIME

12 Ciudad de Ucrania, junto al mar Negro.

ODESA

13 Que no tienen relieves.

LISOS

14 Únicamente (2 palabras).

NO MÁS

15 Comer en inglés.

EAT

16 "El ___", película de Coppola.

PADRINO

18 Aparten.

SEPAREN

20 Perder eficacia.

CADUCAR

22 Degustó la comida.

SABOREÓ

24 Cegar.

OBCECAR

27 Equipo francés de camiseta azul y roja.

PSG

29 ___ Jessica Parker, actriz.

SARAH

30 Impida que ocurra.

EVITE

32 Marca de videojuegos con las consolas 2600 y 5200.

ATARI

33 Catedral de ___ Dame.

NOTRE

34 Eleven plegarias.

RECEN

35 "¡No ___ tan pesimista!".

SEAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Va hacia fuera.

SALE

2 Juntabas en el mismo punto.

UNÍAS

3 Filete de carne de vacuno.

BISTEC

4 Quiso mucho a algo.

AMÓ

5 Premien.

CONDECOREN

6 Poner ornamentos.

ADORNAR

7 Prefijo que significa "medio".

SEMI

8 Calientan la carne al fuego.

ASAN

9 Vuelo a poca altura del suelo.

RASO

11 Especialista en la esgrima.

ESPADACHÍN

17 Destino turístico caribeño.

ARUBA

19 Andaré por placer.

PASEARÉ

21 Dice otra vez.

REPITE

23 Molusco de carne suave y muy apreciada.

OSTRA

24 Tener arrojo.

OSAR

25 Palo para jugar al béisbol.

BATE

26 Quiebra financiera.

CRAC

28 Bee ___, grupo de "How Deep Is Your Love".

GEES

31 "Tú", en Argentina.

VOS

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.