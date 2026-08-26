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Las respuestas al crucigrama del miércoles 26 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Vuelo a poca altura del suelo.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Comer en inglés.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Catedral de ___ Dame.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Eleve su posición.
SUBA
5 Contraer nupcias.
CASAR
10 Estilo de animación japonesa.
ANIME
12 Ciudad de Ucrania, junto al mar Negro.
ODESA
13 Que no tienen relieves.
LISOS
14 Únicamente (2 palabras).
NO MÁS
15 Comer en inglés.
EAT
16 "El ___", película de Coppola.
PADRINO
18 Aparten.
SEPAREN
20 Perder eficacia.
CADUCAR
22 Degustó la comida.
SABOREÓ
24 Cegar.
OBCECAR
27 Equipo francés de camiseta azul y roja.
PSG
29 ___ Jessica Parker, actriz.
SARAH
30 Impida que ocurra.
EVITE
32 Marca de videojuegos con las consolas 2600 y 5200.
ATARI
33 Catedral de ___ Dame.
NOTRE
34 Eleven plegarias.
RECEN
35 "¡No ___ tan pesimista!".
SEAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Va hacia fuera.
SALE
2 Juntabas en el mismo punto.
UNÍAS
3 Filete de carne de vacuno.
BISTEC
4 Quiso mucho a algo.
AMÓ
5 Premien.
CONDECOREN
6 Poner ornamentos.
ADORNAR
7 Prefijo que significa "medio".
SEMI
8 Calientan la carne al fuego.
ASAN
9 Vuelo a poca altura del suelo.
RASO
11 Especialista en la esgrima.
ESPADACHÍN
17 Destino turístico caribeño.
ARUBA
19 Andaré por placer.
PASEARÉ
21 Dice otra vez.
REPITE
23 Molusco de carne suave y muy apreciada.
OSTRA
24 Tener arrojo.
OSAR
25 Palo para jugar al béisbol.
BATE
26 Quiebra financiera.
CRAC
28 Bee ___, grupo de "How Deep Is Your Love".
GEES
31 "Tú", en Argentina.
VOS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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