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Las respuestas al crucigrama del sábado 25 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Caminan por distracción.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Condimento o baile.", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Caminan por distracción.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___-Cola.
COCA
5 Confinados por orden judicial.
PRESOS
11 Partes de un A320.
ALAS
12 Puesto a prueba.
RETADO
13 Pieza para asegurar la puntería.
MIRA
14 La ciudad del templo de Zeus Olímpico.
ATENAS
15 Mujeres con espíritu crítico.
PENSADORAS
17 Se comunica con los santos.
ORA
18 Cese el movimiento.
PARE
19 Condimento o baile.
SALSA
21 'El jorobado de ___ Dame', película.
NOTRE
25 Instrumento musical de forma triangular.
ARPA
27 Bebida alcohólica de olor y sabor fuerte.
RON
28 Retiraba una porción.
DESCONTABA
31 Sustraen cantidades.
RESTAN
32 Fijan con cuerdas.
ATAN
33 Conjunto de sonidos combinados con armonía.
ACORDE
34 'Danos hoy nuestro pan de ___ día...'
CADA
35 Caminan por distracción.
PASEAN
36 Uno de los cuatro palos de la baraja.
OROS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Tierras cultivables.
CAMPOS
2 Percibiera el aroma.
OLIERA
3 Relativo a los apetitos del cuerpo.
CARNAL
4 Partes de algunos jarrones.
ASAS
5 Casa de moda de Italia.
PRADA
6 Vuelven, regresan.
RETORNAN
7 Impalpable, incorpóreo.
ETÉREO
8 Furor, enojo ciego.
SANA
9 Poemas cantados.
ODAS
10 3 cortos, 3 largos, 3 cortos.
SOS
16 Estacionada.
APARCADA
20 Aquel que hace trajes a medida.
SASTRE
22 Hablar con alguien de un asunto.
TRATAR
23 Quitado con violencia.
ROBADO
24 ___ rojas: estrellas pequeñas y relativamente frías.
ENANAS
26 Colocan en determinado lugar.
PONEN
28 Prefijo que indica un factor de diez.
DECA
29 '¿Quiénes son ___ dos?'
ESOS
30 Pedazo de madera grueso y corto.
TACO
31 Género de Jay-Z.
RAP
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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