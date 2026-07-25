Las respuestas al crucigrama del sábado 25 de julio

El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Condimento o baile.", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Caminan por distracción.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___-Cola.

COCA

5 Confinados por orden judicial.

PRESOS

11 Partes de un A320.

ALAS

12 Puesto a prueba.

RETADO

13 Pieza para asegurar la puntería.

MIRA

14 La ciudad del templo de Zeus Olímpico.

ATENAS

15 Mujeres con espíritu crítico.

PENSADORAS

17 Se comunica con los santos.

ORA

18 Cese el movimiento.

PARE

19 Condimento o baile.

SALSA

21 'El jorobado de ___ Dame', película.

NOTRE

25 Instrumento musical de forma triangular.

ARPA

27 Bebida alcohólica de olor y sabor fuerte.

RON

28 Retiraba una porción.

DESCONTABA

31 Sustraen cantidades.

RESTAN

32 Fijan con cuerdas.

ATAN

33 Conjunto de sonidos combinados con armonía.

ACORDE

34 'Danos hoy nuestro pan de ___ día...'

CADA

35 Caminan por distracción.

PASEAN

36 Uno de los cuatro palos de la baraja.

OROS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Tierras cultivables.

CAMPOS

2 Percibiera el aroma.

OLIERA

3 Relativo a los apetitos del cuerpo.

CARNAL

4 Partes de algunos jarrones.

ASAS

5 Casa de moda de Italia.

PRADA

6 Vuelven, regresan.

RETORNAN

7 Impalpable, incorpóreo.

ETÉREO

8 Furor, enojo ciego.

SANA

9 Poemas cantados.

ODAS

10 3 cortos, 3 largos, 3 cortos.

SOS

16 Estacionada.

APARCADA

20 Aquel que hace trajes a medida.

SASTRE

22 Hablar con alguien de un asunto.

TRATAR

23 Quitado con violencia.

ROBADO

24 ___ rojas: estrellas pequeñas y relativamente frías.

ENANAS

26 Colocan en determinado lugar.

PONEN

28 Prefijo que indica un factor de diez.

DECA

29 '¿Quiénes son ___ dos?'

ESOS

30 Pedazo de madera grueso y corto.

TACO

31 Género de Jay-Z.

RAP

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.