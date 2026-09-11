Las respuestas al crucigrama del viernes 11 de septiembre

El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Rompientes que llegan a la playa.", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Ganan una competencia.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Gigante lanudo de la prehistoria.

MAMUT

6 Tramar alguna cosa en secreto (coloq.).

COCINAR

8 Babosos habitantes del jardín.

CARACOLES

10 Los de Szifron eran 'salvajes'.

RELATOS

11 Síntoma de la tuberculosis.

TOS

13 Percibidas por el olfato.

OLIDAS

14 Cualquier objeto material.

COSA

15 Nombre sinónimo de traición.

JUDAS

16 Traer al mundo.

PARIR

17 Rompientes que llegan a la playa.

OLAS

18 Ganan una competencia.

VENCEN

19 Triste en inglés.

SAD

20 Penaliza una conducta.

CASTIGA

21 Dicho con énfasis.

RECALCADO

23 Remediará.

SANEARÁ

24 Que imita o evoca lo pasado.

RETRO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hogares, en tono literario.

MORADAS

2 Cumples las órdenes.

ACATAS

3 Primates de la selva amazónica.

MICOS

4 ___ cuantos: cantidad indefinida.

UNOS

5 Fulano de...

TAL

6 Propiedades inherentes a una cosa.

CALIDADES

7 Enroscada con vueltas raras.

RETORCIDA

8 Teléfono móvil.

CELULAR

9 Serenidad, tranquilidad.

SOSIEGO

10 Escarlatas, colorados.

ROJOS

12 Enfermedad caracterizada por la picazón.

SARNA

14 Vasija con una o dos asas.

CÁNTARO

16 Capturar un arenque.

PESCAR

18 J de la baraja francesa.

VALET

20 ___ corso: el mastín italiano.

CANE

22 'Drive My ___', canción de los Beatles.

CAR

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.