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Las respuestas al crucigrama del viernes 11 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tramar alguna cosa en secreto (coloq.).”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Rompientes que llegan a la playa.", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Ganan una competencia.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Gigante lanudo de la prehistoria.
MAMUT
6 Tramar alguna cosa en secreto (coloq.).
COCINAR
8 Babosos habitantes del jardín.
CARACOLES
10 Los de Szifron eran 'salvajes'.
RELATOS
11 Síntoma de la tuberculosis.
TOS
13 Percibidas por el olfato.
OLIDAS
14 Cualquier objeto material.
COSA
15 Nombre sinónimo de traición.
JUDAS
16 Traer al mundo.
PARIR
17 Rompientes que llegan a la playa.
OLAS
18 Ganan una competencia.
VENCEN
19 Triste en inglés.
SAD
20 Penaliza una conducta.
CASTIGA
21 Dicho con énfasis.
RECALCADO
23 Remediará.
SANEARÁ
24 Que imita o evoca lo pasado.
RETRO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hogares, en tono literario.
MORADAS
2 Cumples las órdenes.
ACATAS
3 Primates de la selva amazónica.
MICOS
4 ___ cuantos: cantidad indefinida.
UNOS
5 Fulano de...
TAL
6 Propiedades inherentes a una cosa.
CALIDADES
7 Enroscada con vueltas raras.
RETORCIDA
8 Teléfono móvil.
CELULAR
9 Serenidad, tranquilidad.
SOSIEGO
10 Escarlatas, colorados.
ROJOS
12 Enfermedad caracterizada por la picazón.
SARNA
14 Vasija con una o dos asas.
CÁNTARO
16 Capturar un arenque.
PESCAR
18 J de la baraja francesa.
VALET
20 ___ corso: el mastín italiano.
CANE
22 'Drive My ___', canción de los Beatles.
CAR
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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