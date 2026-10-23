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Las respuestas al crucigrama del viernes 23 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Endioso, idolatro.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Camilo José __, autor de 'La colmena'.", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Función en un equipo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Golpe dado con un garrote.
GARROTAZO
10 Preparaciones de fruta y azúcar.
MERMELADAS
11 Perder el equilibrio.
CAER
12 Dignidad o recato.
DECORO
13 Combina o unifica.
AUNA
14 Vaca o toro, en singular.
RES
15 Tirando a blancos.
BLANCUZCOS
20 Relativo al queso.
CÁSEO
21 Incapaz de causar daño.
INOFENSIVO
26 Hermana abreviada.
HNA
27 Años desde el nacimiento.
EDAD
28 Atascas, obstaculizas.
ATORAS
32 Camilo José __, autor de 'La colmena'.
CELA
33 Raíces comestibles rojizas.
REMOLACHAS
35 Un nacimiento, tres hermanas.
TRILLIZAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 ____ Davis, protagonista de 'La mosca'.
GEENA
2 Saco de raíz.
ARRANCO
3 Cantante intérprete de 'Livin' la vida loca' (inic.)
RM
4 Objeto usado en diversos deportes.
RED
5 ¡Bravo! en versión flamenca.
OLE
6 Tic __, sonido de vuelta del péndulo.
TAC
7 Endioso, idolatro.
ADORO
8 Soberanos de la Rusia imperial.
ZARES
9 Gigantes peludos del bosque.
OSOS
10 Darth ___, enemigo de Obi-Wan Kenobi.
MAUL
11 Club Atlético Belgrano.
CAB
16 Confederación Africana de Fútbol.
CAF
17 Emplee, utilice.
USE
18 División del budismo.
ZEN
19 Recolección de frutos.
COSECHA
21 __ Miami CF, equipo de Messi.
INTER
22 __ Watts, protagonista de 'Lo imposible'.
NAOMI
23 Pensamientos creativos.
IDEAS
24 Baile de los recién casados.
VALS
25 Poema de alabanza.
ODA
26 Kevin ___, humorista de 'Jumanji'.
HART
29 Función en un equipo.
ROL
30 '___ you need is love', dijo Lennon.
ALL
31 Arma ninja de tres puntas.
SAI
34 República Checa en internet.
CZ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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