Las respuestas al crucigrama del viernes 23 de octubre

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Camilo José __, autor de 'La colmena'.", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Función en un equipo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Golpe dado con un garrote.

GARROTAZO

10 Preparaciones de fruta y azúcar.

MERMELADAS

11 Perder el equilibrio.

CAER

12 Dignidad o recato.

DECORO

13 Combina o unifica.

AUNA

14 Vaca o toro, en singular.

RES

15 Tirando a blancos.

BLANCUZCOS

20 Relativo al queso.

CÁSEO

21 Incapaz de causar daño.

INOFENSIVO

26 Hermana abreviada.

HNA

27 Años desde el nacimiento.

EDAD

28 Atascas, obstaculizas.

ATORAS

32 Camilo José __, autor de 'La colmena'.

CELA

33 Raíces comestibles rojizas.

REMOLACHAS

35 Un nacimiento, tres hermanas.

TRILLIZAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 ____ Davis, protagonista de 'La mosca'.

GEENA

2 Saco de raíz.

ARRANCO

3 Cantante intérprete de 'Livin' la vida loca' (inic.)

RM

4 Objeto usado en diversos deportes.

RED

5 ¡Bravo! en versión flamenca.

OLE

6 Tic __, sonido de vuelta del péndulo.

TAC

7 Endioso, idolatro.

ADORO

8 Soberanos de la Rusia imperial.

ZARES

9 Gigantes peludos del bosque.

OSOS

10 Darth ___, enemigo de Obi-Wan Kenobi.

MAUL

11 Club Atlético Belgrano.

CAB

16 Confederación Africana de Fútbol.

CAF

17 Emplee, utilice.

USE

18 División del budismo.

ZEN

19 Recolección de frutos.

COSECHA

21 __ Miami CF, equipo de Messi.

INTER

22 __ Watts, protagonista de 'Lo imposible'.

NAOMI

23 Pensamientos creativos.

IDEAS

24 Baile de los recién casados.

VALS

25 Poema de alabanza.

ODA

26 Kevin ___, humorista de 'Jumanji'.

HART

29 Función en un equipo.

ROL

30 '___ you need is love', dijo Lennon.

ALL

31 Arma ninja de tres puntas.

SAI

34 República Checa en internet.

CZ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.