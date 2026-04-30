Entre letras: el juego donde todo está conectado

LN Juegos lanza Entre letras, un nuevo juego que pone a prueba tu lógica e intuición. A simple vista, parece un desafío más de búsqueda, pero su mecánica introduce un giro que lo vuelve especialmente atrapante: todas las palabras están conectadas.

El objetivo es descubrir los términos vinculados entre sí y entender la lógica que los atraviesa. En cada partida, los jugadores deben recorrer la grilla, develar palabras y avanzar hasta encontrar el concepto que estructura todo el tablero.

La clave está en la observación y en la intuición. No se trata solo de ver palabras sueltas, sino de entender qué tienen en común. A medida que se identifican correctamente, el tablero empieza a revelar su patrón y el desafío cobra sentido.

No se trata solo de ver palabras sueltas, sino de entender qué tienen en común Thidarat Kwangten - Shutterstock

Así, Entre letras propone una experiencia distinta dentro de los juegos de palabras tradicionales: es menos lineal, más interpretativo y cuenta con un componente de descubrimiento que se renueva en cada partida.

Con este lanzamiento, LN Juegos expande una vez más su oferta con propuestas que combinan entretenimiento y entrenamiento cognitivo, pensadas tanto para quienes disfrutan de los clásicos como para quienes buscan nuevas formas de desafiar su mente a diario.