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Entre letras: el juego donde todo está conectado

El objetivo es descubrir los términos vinculados entre sí y entender la lógica que los conecta

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Tomás Bove
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Entre letras es un nuevo juego que pone a prueba tu lógica e intuición
Entre letras es un nuevo juego que pone a prueba tu lógica e intuiciónProstock-studio - Shutterstock

LN Juegos lanza Entre letras, un nuevo juego que pone a prueba tu lógica e intuición. A simple vista, parece un desafío más de búsqueda, pero su mecánica introduce un giro que lo vuelve especialmente atrapante: todas las palabras están conectadas.

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El objetivo es descubrir los términos vinculados entre sí y entender la lógica que los atraviesa. En cada partida, los jugadores deben recorrer la grilla, develar palabras y avanzar hasta encontrar el concepto que estructura todo el tablero.

La clave está en la observación y en la intuición. No se trata solo de ver palabras sueltas, sino de entender qué tienen en común. A medida que se identifican correctamente, el tablero empieza a revelar su patrón y el desafío cobra sentido.

No se trata solo de ver palabras sueltas, sino de entender qué tienen en común
No se trata solo de ver palabras sueltas, sino de entender qué tienen en comúnThidarat Kwangten - Shutterstock

Así, Entre letras propone una experiencia distinta dentro de los juegos de palabras tradicionales: es menos lineal, más interpretativo y cuenta con un componente de descubrimiento que se renueva en cada partida.

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Con este lanzamiento, LN Juegos expande una vez más su oferta con propuestas que combinan entretenimiento y entrenamiento cognitivo, pensadas tanto para quienes disfrutan de los clásicos como para quienes buscan nuevas formas de desafiar su mente a diario.

Por Tomás Bove
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