Nuevo Memograma: estética renovada, partidas diarias y mucho más

El 2025 está llegando a su fin y, para despedirlo, LN Juegos volvió a sorprender a su audiencia con la renovación del Memograma. A pedido de los fans, el clásico incorporó una serie de cambios que mejoran notablemente la experiencia de juego.

En su nueva versión, el Memograma ofrece una partida diferente por día, cada una con un set de fichas de temática propia: Frutas, Objetos, Misterio y terror, Deportes, Show, Zodíaco y Banderas. Además, ahora es posible elegir entre tres niveles de dificultad diarios, como sucede en otros juegos de la plataforma, como Palabra oculta y Circuitos.

Otra novedad del nuevo Memograma es que cuenta con su propio ranking, participa de la competencia general y ofrece un calendario con las partidas del último mes.

Ahora que conocés todas las mejoras de este clásico, disfrutalo y poné a prueba tu memoria en este enlace.

Un 2025 repleto de novedades

El 2025 fue un año de grandes transformaciones para LN Juegos, con una agenda de lanzamientos y renovaciones que amplió y enriqueció la propuesta de la plataforma. A lo largo del año se incorporaron nuevos pasatiempos como Nexos, Circuitos, Cruci experto, Adivinanzas y Trivias de especialistas, pensados para desafiar distintas habilidades y ofrecer experiencias variadas a todo tipo de jugadores.

Además, se sumó el ranking general, una novedad muy esperada que permite seguir el desempeño de cada usuario a lo largo del tiempo y compararse con otros jugadores del sitio. Este sistema se integra con los rankings individuales de cada juego y aporta una dimensión competitiva transversal a toda la plataforma.

En paralelo, varios clásicos fueron renovados para mejorar la experiencia de uso. Palabras cruzadas estrenó un nuevo diseño y funcionalidades, y ahora Memograma se suma a esa actualización con partidas diarias, niveles de dificultad, temáticas rotativas y su propio ranking.

Con estas incorporaciones, LN Juegos cierra un 2025 donde consolidó una propuesta más diversa, dinámica y participativa, que sigue creciendo a partir del feedback de su comunidad de jugadores.

En caso de tener sugerencias, dudas o consultas, podés comunicarte con nosotros en LNJuegos@lanacion.com.ar y contanos tus ideas. También podés seguirnos en nuestro canal de WhatsApp.