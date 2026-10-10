¿Cuánto es (10 + 6) x 3² - 144 ÷ 12? El cálculo matemático cuyo resultado se volvió un misterio en Internet

Un misterioso cartel de madera comenzó a circular por las redes sociales y despertó la curiosidad de miles de usuarios. En la parte superior, una frase en inglés lanzaba una intrigante advertencia: “This wooden sign is smarter than you think (Este cartel de madera es más inteligente de lo que piensas)”.

Pero el verdadero misterio se encontraba justo debajo. Una operación matemática, aparentemente sencilla, escondía una trampa capaz de confundir incluso a quienes creen dominar los números más complejos: (10 + 6) × 3² − 144 ÷ 12 = ?. Para resolverla, no alcanza con hacer cuentas, hay que descubrir el orden correcto de las operaciones. ¿Podrás descifrar el enigma sin usar calculadora? ¡Tenés un minuto!

Animate a resolver este ejercicio matemático en un minuto y poné a prueba todos tus conocimientos (Foto: Creada con Canva)

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:

Paréntesis

Exponentes

Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha

Sumas y restas, también de izquierda a derecha

Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.

El paso a paso para resolver el cálculo matemático

Si todavía no pudiste dar con el resultado correcto o el mismo te generó dudas, a continuación te dejamos una forma sencilla de resolver el problema matemático y su respuesta correcta.

Paso 1: resolver el paréntesis

Lo primero es realizar la suma que aparece dentro del paréntesis: 10 + 6 = 16

La operación queda de la siguiente manera: 16 × 3² − 144 ÷ 12.

Paso 2: calcular la potencia

El siguiente paso consiste en resolver la potencia. En este caso, 3² significa multiplicar el número 3 por sí mismo: 3 × 3 = 9

Por lo tanto, la cuenta se transforma en: 16 × 9 − 144 ÷ 12

Paso 3: realizar la multiplicación y la división

Antes de efectuar la resta, hay que resolver la multiplicación y la división:

16 × 9 = 144

144 ÷ 12 = 12

De esta manera, solo queda: 144 − 12

Paso 4: resolver la resta final

Por último, se restan ambos valores: 144 − 12 = 132

Resultado: 132

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