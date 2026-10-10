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¿Cuánto es (10 + 6) x 3² - 144 ÷ 12? El cálculo matemático cuyo resultado se volvió un misterio en Internet
Un desafío matemático se volvió viral en las redes sociales por esconder una trampa que pocos podían detectar; intentá resolverlo en menos de un minuto
- 3 minutos de lectura'
Un misterioso cartel de madera comenzó a circular por las redes sociales y despertó la curiosidad de miles de usuarios. En la parte superior, una frase en inglés lanzaba una intrigante advertencia: “This wooden sign is smarter than you think (Este cartel de madera es más inteligente de lo que piensas)”.
Pero el verdadero misterio se encontraba justo debajo. Una operación matemática, aparentemente sencilla, escondía una trampa capaz de confundir incluso a quienes creen dominar los números más complejos: (10 + 6) × 3² − 144 ÷ 12 = ?. Para resolverla, no alcanza con hacer cuentas, hay que descubrir el orden correcto de las operaciones. ¿Podrás descifrar el enigma sin usar calculadora? ¡Tenés un minuto!
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:
- Paréntesis
- Exponentes
- Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha
- Sumas y restas, también de izquierda a derecha
Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.
El paso a paso para resolver el cálculo matemático
Si todavía no pudiste dar con el resultado correcto o el mismo te generó dudas, a continuación te dejamos una forma sencilla de resolver el problema matemático y su respuesta correcta.
Paso 1: resolver el paréntesis
Lo primero es realizar la suma que aparece dentro del paréntesis: 10 + 6 = 16
La operación queda de la siguiente manera: 16 × 3² − 144 ÷ 12.
Paso 2: calcular la potencia
El siguiente paso consiste en resolver la potencia. En este caso, 3² significa multiplicar el número 3 por sí mismo: 3 × 3 = 9
Por lo tanto, la cuenta se transforma en: 16 × 9 − 144 ÷ 12
Paso 3: realizar la multiplicación y la división
Antes de efectuar la resta, hay que resolver la multiplicación y la división:
- 16 × 9 = 144
- 144 ÷ 12 = 12
De esta manera, solo queda: 144 − 12
Paso 4: resolver la resta final
Por último, se restan ambos valores: 144 − 12 = 132
Resultado: 132
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