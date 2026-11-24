Con la llegada de los días de calor, Federico Bal aprovechó el fin de semana para disfrutar de una tarde de pileta junto a Evelyn Botto. A través de sus redes sociales, el actor compartió una grabación de su novia mientras descansaba sobre un inflable y acompañó las imágenes con un pícaro comentario que dejó en evidencia la complicidad que existe entre ambos.

Desde que hicieron pública su relación a fines de 2025, el actor y la locutora se mostraron juntos en diferentes ocasiones. Si bien cada uno continúa enfocado en sus respectivos compromisos profesionales, también encuentran momentos para disfrutar en pareja y compartir con sus seguidores algunas postales de su intimidad.

El video que Federico Bal compartió de Evelyn Botto en la pileta

Federico Bal compartió en sus redes sociales un video de Evelyn Botto disfrutando de una tarde de pileta (Captura: Instagram @balfederico)

En las imágenes que publicó el actor, se puede ver a Botto en bikini, recostada sobre un inflable que se desplaza de un extremo al otro de la pileta. La locutora aprovechó las altas temperaturas del fin de semana para tomar sol y disfrutar de una tarde de descanso al aire libre.

Sin embargo, uno de los detalles que también llamó la atención fue el particular flotador que utilizó Evelyn. A diferencia de los inflables tradicionales, este cuenta con un motor incorporado que le permite trasladarse por el agua sin necesidad de realizar ningún esfuerzo.

Evelyn Botto se mostró en bikini y recostada sobre un particular inflable con motor (Captura: Instagram @balfederico)

“Empezó el verano”, se lo escucha decir a Bal mientras graba a su novia desde afuera de la pileta. Además, el hijo de Carmen Barbieri acompañó las imágenes con un pícaro comentario: “Las curvas del verano”, en alusión a la figura de su pareja.

De esta manera, el actor compartió una nueva postal de su intimidad con la locutora. Entre bromas y momentos de relajación, ambos aprovecharon las buenas condiciones climáticas del fin de semana para inaugurar la temporada de pileta, a pocas semanas del comienzo oficial del verano.