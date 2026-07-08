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¿Cuánto es 4 + 8 ÷ 2 x 0? El cálculo matemático con un resultado casi imposible de encontrar
Una cuenta aparentemente sencilla volvió a dividir a los usuarios en redes sociales; ¿te animás a resolverlo en menos de 30 segundos?
- 4 minutos de lectura'
Un nuevo cálculo matemático se volvió viral en X y generó una fuerte discusión entre los usuarios. En la imagen se puede ver a una pareja discutir por el resultado de la ecuación 10 ÷ 5 x 2 - 1 = ? Mientras que para el hombre el resultado correcto es 4, para la mujer es 0. ¿Te animás a resolverlo en menos de 30 segundos y encontrar el resultado correcto?
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:
- Paréntesis
- Exponentes
- Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha
- Sumas y restas, también de izquierda a derecha
Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.
El paso a paso para resolver el cálculo matemático
Si todavía no pudiste dar con el resultado correcto o este te generó dudas, a continuación te dejamos una forma sencilla de resolver el problema matemático y su respuesta.
1. Primero se resuelve la división
8 ÷ 2 = 4
Entonces la cuenta queda:
4 + 4 x 0
2. Luego se resuelve la multiplicación
4 x 0 = 0
Por lo que la cuenta queda
4 + 0 = ?
3. Se resuelve la suma
4 + 0 = 4
Entonces, el resultado correcto es: 4
El error más frecuente es sumar primero 4 + 8 o creer que, porque la cuenta termina multiplicada por cero, todo el resultado debe ser cero. Sin embargo, el cero solo afecta a la multiplicación 4 x 0, no a toda la expresión.
¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?
Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.
Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:
- Incremento de la concentración y el enfoque. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.
- Estimulación cerebral y plasticidad neuronal. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecen las conexiones neuronales.
- Agilidad mental. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.
- Fortalecimiento de la memoria. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.
- Desarrollo del pensamiento lógico y analítico. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.
- Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.
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