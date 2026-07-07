Una argentina será la economista jefe del Fondo Monetario Internacional

La economista argentina Silvana Tenreyro, exdirectora del Banco de Inglaterra, fue anunciada ayer como Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se trata de un cargo equivalente al de economista jefe del organismo de crédito internacional, por el que pasaron, entre otros, economistas como Stanley Fischer, Olivier Blanchard y Gita Gopinath.

La designación de Tenreyro, que sucederá en este cargo a Pierre-Olivier Gourinchas, fue anunciada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “Me complace anunciar que Silvana Tenreyro se incorporará al Fondo como nuestra próxima economista jefa”, afirmó Georgieva.

Además, la directora gerente del FMI agregó: “Silvana es una economista de prestigio internacional que combina una trayectoria académica sobresaliente con una amplia experiencia en la formulación de políticas públicas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y elevada incertidumbre para la economía mundial, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas económicas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su supervisión multilateral y su asesoramiento en materia de políticas, continúen estando a la vanguardia en beneficio de nuestros países miembros”.

En un comunicado del FMI se precisó que actualmente Tenreyro es profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics, institución de la que forma parte desde 2004. “Sus investigaciones han sido ampliamente publicadas en las principales revistas académicas y reconocidas con prestigiosos galardones internacionales, entre ellos el Premio Yrjö Jahnsson, el Premio Bernhard Harms y el Premio Birgit Grodal. Es miembro de la British Academy, de la Econometric Society y de la Royal Economic Society, además de miembro honoraria extranjera de la American Economic Association. También fue presidenta de la European Economic Association”, se agregó.

En el citado comunicado se señaló que, “además de su trayectoria académica, Tenreyro aporta una sólida experiencia en materia de políticas públicas y liderazgo institucional. Fue miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023″.

Anteriormente, Tenreyro trabajó como economista en el Banco de la Reserva Federal de Boston y fue integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio. En la actualidad, forma parte del Grupo Asesor Externo de la directora gerente del FMI y asesora a destacadas instituciones públicas y privadas en cuestiones económicas y financieras.

Georgieva insistió con sus elogios a Tenreyro. “Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Es ampliamente reconocida por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a perspectivas diversas y su capacidad para construir consensos al tiempo que promueve un debate riguroso”, comentó. Y añadió: “También es conocida por su capacidad para comunicar temas económicos complejos con claridad y precisión, y por fomentar un diálogo constructivo entre públicos diversos. Estas cualidades le serán de gran utilidad como una de las principales voces del Fondo sobre las perspectivas de la economía mundial y como líder del Departamento de Estudios”.

De nacionalidad argentina, británica e italiana, Tenreyro obtuvo su doctorado (Ph.D.) y su maestría (M.A.) en Economía en la Universidad de Harvard, tras haberse graduado en Economía en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Argentina. Asumirá sus funciones como nueva Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del FMI el 10 de agosto próximo.