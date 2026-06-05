Desafío viral: encontrá las siete diferencias entre las plantas

Los acertijos visuales se convirtieron en uno de los contenidos favoritos de internet. Además de entretener, ponen a prueba habilidades como la concentración, la memoria y la capacidad de observación. Por eso, cada nuevo reto suele viralizarse rápidamente entre usuarios de todas las edades.

En esta ocasión, el desafío consiste en encontrar las siete diferencias ocultas entre dos ilustraciones aparentemente idénticas. A simple vista, ambas muestran una colorida escena de naturaleza con hormigas que transportan hojas, flores de distintos tamaños y una gran variedad de plantas. Sin embargo, algunos pequeños detalles fueron modificados y solo quienes observan con atención pueden descubrirlos.

Para aumentar la dificultad, los colores y las formas son muy similares, por lo que el cerebro suele interpretar ambas imágenes como si fueran exactamente iguales. Antes de seguir con la lectura, intentá resolver el desafío por tu cuenta. Tenés dos minutos para encontrar las siete diferencias.

Animate a encontrar las siete diferencias en dos minutos (Foto: Redes Sociales)

La resolución del acertijo viral

Si lograste encontrar las siete diferencias en tiempo récord, ¡felicitaciones! Eso demuestra una gran capacidad de observación y atención al detalle. En caso de que no hayas podido resolverlo, no te preocupes. La práctica constante con este tipo de ejercicios suele mejorar notablemente la rapidez para detectar cambios y patrones visuales.

Las siete diferencias se encuentran distribuidas entre las hojas, algunas flores y sectores del fondo de la ilustración, tal como puede observarse en la imagen de solución compartida junto al desafío. Ahora que conocés la respuesta, te invitamos a desafiar a tus amigos y familiares para descubrir quién logra resolverlo en menos tiempo.

La respuesta al desafío viral (Foto: Redes Sociales)

Beneficios de los acertijos visuales

Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:

La atención al detalle : encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.

: encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen. La concentración : este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.

: este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea. La velocidad de procesamiento : resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.

: resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente. Fomentan la creatividad : los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo.

: los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo. Favorecen el trabajo en equipo: resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.

Además, estos ejercicios pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que te permiten desconectar al individuo por un momento de las preocupaciones diarias.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.