¿Qué número ves? El acertijo que promete detectar problemas oculares

Un nuevo acertijo visual pone a prueba a los usuarios de las redes sociales. Estos desafíos que apuntan a la mejora en la toma de decisiones estimula el espíritu competitivo de las personas.

En este caso, la postal en cuestión detecta los problemas en la vista de las personas. ¿De qué manera? Al ser una foto con muchos puntos negros sobre un fondo blanco se vislumbra un número.

El número que cada usuario ve en el centro de la imagen indica qué problemas oculares tiene (Twitter)

Una de las recomendaciones de los expertos es dar un golpe de vista a la foto, alejarse por unos segundos de la pantalla y después intentar descifrar el acertijo.

La solución del acertijo

La resolución de este test visual determina qué problemas oculares sufre cada persona y, en especial, la que se somete a resolver el acertijo.

Si el resultado es 3246, podría significar astigmatismo y miopía. Si es 3240, solo astigmatismo. El número 1246 correspondería a una leve miopía y 1240 indicaría que los ojos están sanos.

Beneficios de los acertijos visuales

Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:

La atención al detalle : encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.

: encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen. La concentración : este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.

: este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea. La velocidad de procesamiento : resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.

: resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente. Fomentan la creatividad : los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo.

: los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo. Favorecen el trabajo en equipo: resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.

Además, estos ejercicios pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que te permiten desconectar al individuo por un momento de las preocupaciones diarias.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.