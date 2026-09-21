La automotriz china más vendida de la Argentina lanzó financiación a tasa 0: qué modelos incluye

La propuesta de BYD abarca vehículos eléctricos e híbridos enchufables con créditos de hasta $10 millones; hay alternativas ajustadas por UVA
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La financiación busca consolidarse como la herramienta para sostener las ventas de los 0km, que cuentan con una contracción acumulada del 13,9% en el acumulado anual.
En las últimas semanas se sucedieron nuevas líneas de Banco Nación, Toyota y Banco Provincia, con plazos más largos y distintas combinaciones de tasas fijas y créditos ajustados por UVA. Ahora, BYD se sumó a esa competencia con opciones de tasa 0%, cuotas fijas y financiación UVA para parte de su gama.
El movimiento se produce cuando la compañía china ya alcanzó un volumen relevante en el mercado argentino. En agosto patentó 1389 vehículos y quedó novena entre las marcas con más registros del mes. En los primeros ocho meses del año supera las 10.600 unidades y ronda el 2,9% de participación de mercado. Con estas cifras BYD es la automotriz china con mayor cantidad de patentamientos en el país.
La nueva propuesta alcanza al Dolphin Mini, en versiones GS y GL; al Yuan Pro, también GS y GL; al Atto 2 DM-i y al Song Pro DM-i.
Según informó la compañía, habrá tres modalidades diferentes. Una permite financiar hasta $10 millones con tasa 0, otra contempla planes de cuotas fijas —no especificados por la automotriz— y una tercera utiliza créditos ajustados por UVA en plazos de 12 a 18 cuotas.
La estrategia de BYD se incorpora a un mercado de crédito que cambió durante septiembre, principalmente impulsado por el Banco Nación, que lanzó préstamos de hasta $100 millones y hasta 60 meses, incluyendo una alternativa UVA. Por su parte, Toyota presentó posteriormente una línea prendaria a cinco años que financia hasta el 75% del vehículo con una TNA del 13,9% sobre UVA; y Banco Provincia ingresó con créditos UVA desde una tasa adicional del 6% anual y plazos de hasta 48 meses.
El esquema forma parte así de una competencia que ya no pasa únicamente por el precio de lista, sino que las automotrices y los bancos disputan cada vez con más fuerza cuánto dinero pueden financiar, durante cuánto tiempo y a qué costo.
El contexto general de mercado continúa siendo contractivo. En agosto se patentaron 41.752 automóviles y comerciales livianos, un 19,3% menos que un año atrás, mientras las marcas chinas continuaron ganando participación dentro de ese mercado más chico.