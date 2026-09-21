La automotriz china más vendida de la Argentina lanzó financiación a tasa 0: qué modelos incluye

La financiación busca consolidarse como la herramienta para sostener las ventas de los 0km, que cuentan con una contracción acumulada del 13,9% en el acumulado anual.

En las últimas semanas se sucedieron nuevas líneas de Banco Nación, Toyota y Banco Provincia, con plazos más largos y distintas combinaciones de tasas fijas y créditos ajustados por UVA. Ahora, BYD se sumó a esa competencia con opciones de tasa 0%, cuotas fijas y financiación UVA para parte de su gama.

El movimiento se produce cuando la compañía china ya alcanzó un volumen relevante en el mercado argentino. En agosto patentó 1389 vehículos y quedó novena entre las marcas con más registros del mes. En los primeros ocho meses del año supera las 10.600 unidades y ronda el 2,9% de participación de mercado. Con estas cifras BYD es la automotriz china con mayor cantidad de patentamientos en el país.

En menos de un año BYD alcanzó las 10.000 unidades patentadas en la Argentina

La nueva propuesta alcanza al Dolphin Mini, en versiones GS y GL; al Yuan Pro, también GS y GL; al Atto 2 DM-i y al Song Pro DM-i.

Según informó la compañía, habrá tres modalidades diferentes. Una permite financiar hasta $10 millones con tasa 0, otra contempla planes de cuotas fijas —no especificados por la automotriz— y una tercera utiliza créditos ajustados por UVA en plazos de 12 a 18 cuotas.

La nueva propuesta alcanza a los modelos Dolphin Mini, Yuan Pro, Atto 2 DM-i y Song Pro DM-i

La estrategia de BYD se incorpora a un mercado de crédito que cambió durante septiembre, principalmente impulsado por el Banco Nación, que lanzó préstamos de hasta $100 millones y hasta 60 meses, incluyendo una alternativa UVA. Por su parte, Toyota presentó posteriormente una línea prendaria a cinco años que financia hasta el 75% del vehículo con una TNA del 13,9% sobre UVA; y Banco Provincia ingresó con créditos UVA desde una tasa adicional del 6% anual y plazos de hasta 48 meses.

El esquema forma parte así de una competencia que ya no pasa únicamente por el precio de lista, sino que las automotrices y los bancos disputan cada vez con más fuerza cuánto dinero pueden financiar, durante cuánto tiempo y a qué costo.

El contexto general de mercado continúa siendo contractivo. En agosto se patentaron 41.752 automóviles y comerciales livianos, un 19,3% menos que un año atrás, mientras las marcas chinas continuaron ganando participación dentro de ese mercado más chico.