Test de personalidad: elegí un dibujo y descubrí cómo actúas frente a la ansiedad

La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de estrés o peligro. Se manifiesta a través de sensaciones como nerviosismo, miedo o tensión, y en la actualidad se volvió cada vez más frecuente debido a las exigencias del trabajo, la rutina diaria y la sobrecarga emocional.

En este contexto, en redes sociales comenzó a circular un test visual que propone identificar cómo actúa cada persona frente a la ansiedad. La dinámica es simple: observar la imagen, elegir el dibujo que más llame la atención y luego descubrir qué revela esa elección.

Si bien no se trata de un diagnóstico profesional, este tipo de contenidos invita a reflexionar sobre hábitos, emociones y formas de pensar. Para hacer el test solo hay que mirar la imagen y elegir uno de los dibujos (del 0 al 9). La elección debe ser intuitiva, sin analizar demasiado. Luego, se puede leer la descripción correspondiente.

Elegí una de las figuras en la imagen y conocé su respuesta en la nota (Foto: X)

¿Qué significa cada dibujo?

Dibujo 1

Tu mente se mantiene en constante actividad, con pensamientos que se repiten una y otra vez. Tiendes al perfeccionismo y a exigirte más de lo necesario. Te resulta difícil soltar el control.

Dibujo 2

Tenés una gran sensibilidad emocional. Absorbés con facilidad el estrés de otras personas, lo que puede sobrecargarte. Tu ansiedad se vincula más con lo que sentís internamente.

Dibujo 3

La falta de orden o la incertidumbre te genera incomodidad. Tu ansiedad aparece cuando sentís que las cosas están fuera de lugar o no podés estructurar lo que te rodea.

Dibujo 4

Tu creatividad es alta, pero mantener el foco puede ser un desafío. La ansiedad surge cuando hay demasiados estímulos o ideas al mismo tiempo.

Dibujo 5

Podés experimentar una ansiedad intensa. A veces sentís que quedás atrapado en tus propios pensamientos o emociones. Este dibujo se asocia con momentos de crisis o bloqueo mental.

Dibujo 6

Tenés una mente analítica, pero cuando todo se desordena podés sentirte abrumado. La ansiedad se manifiesta a través de pensamientos fragmentados o cierta desconexión emocional.

Dibujo 7

Sos de sobrepensar mucho. Das vueltas sobre las mismas ideas y analizás en exceso antes de actuar. Tu ansiedad es principalmente mental.

Dibujo 8

Tu ansiedad funciona como una montaña rusa: alternás momentos de calma con picos intensos que aparecen de forma repentina.

Dibujo 9

Tu mente procesa muchos pensamientos al mismo tiempo. Te cuesta priorizar y desconectar. Encontrar espacios de calma puede ayudarte a ordenar tus ideas.

Dibujo 0

Tenés una tendencia a analizar todo en profundidad y buscar control. Esa necesidad de entender cada situación puede agotarte. Aprender a aceptar lo que no podés manejar puede ser clave.

Beneficios de los acertijos visuales

Los retos visuales no solo son una forma divertida de pasar el tiempo, también ofrecen beneficios cognitivos. Al enfrentarse a estos desafíos, se entrenan habilidades como:

La atención al detalle . Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen.

. Encontrar diferencias requiere un análisis minucioso de cada parte de la imagen. La concentración . Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea.

. Este tipo de pruebas exige un enfoque total en la tarea. La velocidad de procesamiento . Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente.

. Resolver el reto en pocos segundos mejora la capacidad para reaccionar rápidamente. Fomentan la creatividad . Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo.

. Los desafíos empujan a pensar “fuera de la caja” y considerar soluciones no convencionales, lo que estimula el pensamiento creativo. Favorecen el trabajo en equipo. Resolver acertijos en grupo fomenta la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas, habilidades esenciales en entornos laborales o sociales.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.