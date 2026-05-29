¿Cuánto es 6 ÷ 3 x 6 – 4 + 1? El cálculo matemático que solo unos pocos pueden resolver en menos de 30 segundos

Aunque parece una cuenta matemática muy sencilla, este ejercicio logró confundir a miles de personas en redes sociales. El desafío se viralizó porque muchos usuarios obtuvieron resultados distintos, convencidos de que su respuesta era la correcta. El cálculo es el siguiente: 6 ÷ 3 x (5 + 2) = ? ¿Te animás a resolverlo en menos de 30 segundos?

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:

Paréntesis

Exponentes

Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha

Sumas y restas, también de izquierda a derecha

Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.

Este ejercicio esconde una pequeña trampa que muy pocos logran encontrar (Foto: Creada con Canva)

El paso a paso para resolver el cálculo matemático

Si todavía no pudiste dar con el resultado correcto o el mismo te generó dudas, a continuación te dejamos una forma sencilla de resolver el problema matemático y su respuesta correcta.

Primero se resuelven divisiones y multiplicaciones de izquierda a derecha . 6 ÷ 3 = 2 y 2 x 6 = 12 La cuenta entonces queda: 12 – 4 + 1

. 6 ÷ 3 = 2 y 2 x 6 = 12 La cuenta entonces queda: 12 – 4 + 1 Después se resuelven sumas y restas de izquierda a derecha . 12 – 4 = 8 y 8 + 1 = 9

. 12 – 4 = 8 y 8 + 1 = 9 Resultado final: 9

¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?

Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:

Incremento de la concentración y el enfoque . Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.

. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo. Estimulación cerebral y plasticidad neuronal . Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecen las conexiones neuronales.

. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecen las conexiones neuronales. Agilidad mental . La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.

. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana. Fortalecimiento de la memoria . Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.

. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo. Desarrollo del pensamiento lógico y analítico . Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.

. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional. Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.

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