Test de actualidad: contestá las 10 preguntas de la semana sobre la ley de tierras y muchos temas más

Cómo jugar a la trivia de actualidad de la semana

Las 10 preguntas de la semana de LN Juegos es un pasatiempo online que consiste en responder una serie de interrogantes sobre los temas más relevantes de la actualidad. Se trata de una propuesta inspirada en las clásicas trivias que se publican de lunes a viernes en la plataforma. Las 10 preguntas de la semana son abiertas a todos los usuarios y están basadas en notas publicadas por las principales secciones de LA NACION.

Luego de leer cada pregunta, los jugadores deberán elegir una de las tres posibles respuestas que aparecen debajo de cada consigna para avanzar a la siguiente. Al finalizar, se les informará cuántos aciertos tuvieron.

CONOCÉ MÁS TRIVIAS EN LN JUEGOS

Cuando completes las 10 preguntas de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos en línea en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Palabra oculta y más desafíos diarios.

Tu experiencia nos importa. Por eso, si tenés observaciones, inquietudes o sugerencias respecto de nuestros juegos, envianos un mensaje a LNJuegos@lanacion.com.ar y contanos tus ideas. También podés seguirnos en nuestro canal de WhatsApp.