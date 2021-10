Cinco libros para entrar en el universo de Samanta Schweblin

Distancia de rescate

Literatura Random House

‚Äú¬ŅCu√°ndo empezaste a medir esta distancia de rescate? Es algo heredado de mi madre. ¬ęTe quiero cerca¬Ľ, me dec√≠a. ¬ęMantengamos la distancia de rescate¬Ľ. Tu madre no importa, segu√≠‚ÄĚ, escribe Schweblin en la novela que public√≥ en 2015 y que dos a√Īos despu√©s, con su t√≠tulo en ingl√©s, Fever Dream, fue finalista del Booker Man Internacional. Con direcci√≥n de Claudia Llosa, puede verse en Netflix la adaptaci√≥n que cont√≥ con el guion escrito a cuatro manos entre Llosa y Schweblin. Uno de los mayores desaf√≠os que encar√≥ la autora argentina, seg√ļn cont√≥ en una entrevista publicada en esta revista, fue ‚Äútrasladar al cine esa voz en off que lleva adelante toda la novela, porque es un recurso delicado del que no se puede abusar, pero que no quer√≠amos perder. Escribir con Claudia fue un trabajo muy intenso. Extenuante, pero riqu√≠simo‚ÄĚ.

P√°jaros en la boca y otros cuentos

Literatura Random House

‚ÄúDe espaldas a nosotros, poni√©ndose en puntas de pie, abri√≥ la jaula y sac√≥ el p√°jaro. No pude ver qu√© hizo [‚Ķ] Cuando Sara se volvi√≥ hacia nosotros el p√°jaro ya no estaba. Ten√≠a la boca, la nariz, el ment√≥n y las dos manos manchadas de sangre. Sonri√≥ avergonzada‚ÄĚ. Este es el cuento que da nombre a la compilaci√≥n, que incluye veinte relatos ya publicados en ediciones anteriores y un texto editado por la revista Granta.

Siete casas vacías

P√°ginas de espuma

En reiteradas ocasiones, la autora argentina asegur√≥ que posee alma de cuentista. En Siete casas vac√≠as da muestra de que es as√≠ y lo hace a trav√©s de relatos intensos, cargados de zonas oscuras en los que conviven gentes tristes, cansadas, solas. ‚ÄúLola quer√≠a morirse, pero todas las ma√Īanas, inevitablemente, volv√≠a a despertarse‚ÄĚ: en La respiraci√≥n cavernaria, uno de los relatos incluidos, Schweblin explora uno de sus mayores temores: el Alzheimer.

Kentukis

Literatura Random House

‚Äú¬ŅQu√© suceder√≠a si personas de cualquier lugar del planeta pudieran meterse en la vida de otras? Cada uno de los personajes de esta novela encarna el costado m√°s escalofriante de la tecnolog√≠a‚ÄĚ, se lee en su √ļltima novela. ‚Äú¬ŅQu√© hay donde no nos dejan ver? ¬ŅQu√© es lo que no queremos mostrar cuando somos nosotros mismos los que levantamos esos muros? Estaba con todo esto en la cabeza cuando naci√≥ la idea del kentuki‚ÄĚ, cont√≥ Samanta a LA NACION revista.

El n√ļcleo del disturbio

Destino

Se trata de la primera colecci√≥n de cuentos de Schweblin. Doce relatos descarnados, violentos, esperanzados, on√≠ricos, desesperados. ‚ÄúMatar a un perro a palazos en el puerto de Buenos Aires es la prueba para saber si uno es capaz de hacer algo peor. Ellos dicen: algo peor, y miran hacia otro lado medio disimulando, como si nosotros, la gente que todav√≠a no entr√≥, no supi√©ramos que peor es matar a una persona‚ÄĚ, narra la escritora, que reside en Berl√≠n.