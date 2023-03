Consejos de la mejor bodega del mundo para que una empresa familiar funcione

escuchar

Convocado por Familia Zuccardi, premiada como Mejor Bodega del Nuevo Mundo, y organizado junto a Telefónica, el incansable creador Ferran Adrià llegará a Argentina a finde mes para dictar charlas sobre innovación en Mendoza y Buenos Aires.

“Arranca en Mendoza, con una reunión en Piedra Infinita para empresarios, clientes, chef, periodistas, donde va hablar de innovación bajo el lema Conectar Conocimiento”, cuenta Ana Amitrano, gerenta comercial de Familia Zuccardi y madre de los tres protagonistas de la empresa: Sebastián, a cargo de los vinos, Julia del turismo y Miguel, de los olivos.

“También convocamos a Ferran Adrià, para que nos de una charla interna para la empresa con planteos innovadores y reflexivos. En Buenos Aires será un evento en el CCK ; otra charla en el Hyatt para jóvenes cocineros para que les sirva como motor inspirador y la última, la organiza ese hotel para sus clientes VIP”, agrega Amitrano representante comercial de la bodega elegida tres veces como Mejor Bodega del Nuevo Mundo e integrante del Salón de la fama de los World’s best Vineyards.

"Cuando empecé a trabajar en la empresa familiar éramos cien personas, hoy somos mil y no podés equivocarte", asegura Ana Amitrano, encargada comercial de la empresa que da vida a Zuccardi Wines, Santa Julia y Zuelo entre otra unidades de negocios.

¿Qué esperás de la visita de Adriá a la empresa?

El conocimiento lo va a aportar a través de la gente que lo escucha con un mensaje que relaciona con la historia de la gastronomía y sucesos creativos. Es un mensaje que te hace pensar mucho porque hace preguntas incómodas que son esas que decís “como no me lo pregunté antes”. Es muy inspirador y te abre la cabeza para hacer muchas cosas. Me interesa que la gente de la empresa escuche y reflexione sobre el día a día y sobre las posibilidades que hay para crear e innovar.

Desde el lugar de empresaria de una compañía que se la pasa generando cosas, ¿qué le dirías a los que están empezando?

Nosotros somos un ejemplo de crecimiento a partir del trabajo y la construcción en el día a día. Sebastián (Zuccardi) dice que nosotros no trabajamos por ser los mejores, sino para ser prestigiosos y creo que el prestigio se construye a partir del trabajo y el respeto por nuestros pilares. Las cosas se hacen desde el trabajo, desde la humildad y en la vitivinicultura desde saber esperar los tiempos.

Sebastián, Julia, José Alberto y Miguel; todos los Zuccardi trabajan codo a codo en la prestigiosa empresa familiar.

Zuccardi es una empresa totalmente profesionalizada, pero sigue siendo familiar, ¿Cuáles son los pro y los contra de trabajar en familia?

Las empresas familiares no son las mejores ni las peores, son diferentes. Como bueno, es que las decisiones son muy rápidas. Porque cuando es la familia la que trabaja, y nos vemos todos los días, o nos cruzamos en la cocina haciendo un café, la ventaja es que la decisión es rápida. En las empresas donde los gerentes son más lejanos eso no pasa. También tiene contras, porque hay que profesionalizarse mucho para poder disfrutar de la familia más allá de estas paredes. Algo muy importante en las empresas familiares es que tienen que crear protocolos, sobre todo porque se van incorporando familiares, se casan, aparecen yernos, nueras y hay que tomar decisiones. No hay protocolos buenos o malos, son los que cada familia quiso y supo construir en conjunto. Cuando muchas veces hablo con empresas familiares, grandes o chicas, aunque tengan un asesor externo o no, les digo “hablen y escriban las funciones, qué van a hacer”. El protocolo es el salvavidas de las empresas familiares y sirve para establecer reglas claras entre las generaciones que vienen.

En Zuccardi, cada uno de la familia trabaja en el lugar que buscó estar.

Otra de las cosas que hay que cuidar y saber en las empresas familiares, es que portar el apellido no es suficiente para que te habilite, podés tener apellido y no tener condiciones o que no te guste estar ahí. Tu papá decidió que voy ibas a ser enólogo y vos querías ser actor y listo, mataste la empresa familiar.

En nuestra empresa fue muy loco lo que pasó. Porque Sebastián, de chico siempre tuvo una fuerte inclinación por el vino; Julia (Zuccardi) decidió que no iba a estar en la empresa, estudió profesorado de inglés y venía a trabajar en turismo en verano, que yo tenía a cargo. Cuando se recibió decidió que quería seguir acá, empezó como guía de turismo e hizo una carrera en donde con su capacidad y creatividad me ha superado. Y lo de Miguel (Zuccardi) es más raro, porque nosotros teníamos tres olivos “casi de adorno”; y cuando tenía 17 años, una mañana leyendo el diario dice “quiero hacer este curso de aceite de oliva” y hoy, 22 años después, tenemos 250 hectáreas de olivos. Lo de Miguel fue sorprendente porque generó un negocio totalmente nuevo.

¿Cómo deciden el lanzamiento de los nuevos proyectos?

Cuando hablamos de vino, el gran generador de ideas es Sebastián. Cuando propone la idea, los distintos departamentos nos alineamos para analizarla porque la idea puede ser brillante, pero si comercialmente, o desde producción, no funciona tendrá que escucharme decirle “Seba, lo tuyo es maravilloso para que lo tomemos en casa pero no va a andar”.

El desarrollo de las nuevas ideas no son procesos cortos, si hablamos de un vino, como los naturales jóvenes, nos llevará seis meses, si es uno de alta gama será un proceso de por lo menos dos años.

Y las ideas que no son vinos, surgen del comité de Marketing que preside José Alberto “Pepe” Zuccardi. Pero ojo que también hay fracasos, que muchos no cuentan, a veces hay ideas que nacen pero a los tres meses te diste cuenta que no iba por ahí.

El mandarse solo y sin conciencia, cómo hacíamos al principio con José Alberto a mediados de los ochenta, ya no marcha. Cuando empecé a trabajar en la empresa familiar éramos cien personas, hoy somos mil y no podés equivocarte.

