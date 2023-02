El creador de la hamburguesería local que llegó a Miami, cuenta cómo prepararla de la mejor manera

escuchar

La carne. “La forma más simple de hacer una buena hamburguesa es pidiendo al carnicero que te pique roast beef”, asegura Rodo Cámara el creador de The Food Truck Store y agrega que “después se puede jugar con diferentes cortes para realizar el mejor blend. Las mejores combinaciones para mí son roast beef y tapa de asado” y explica que se le puede sumar asado o si no ir por algo distinto como ojo de bife y bife de chorizo.

La Double: hamburguesa de 2 medallones de 120g, cheddar, panceta y aros de cebolla. Silvio Zuccheri

Calidad. Para obtener la mejor hamburguesa sin peligro de contaminación, la carne debe estar picada y tener la menor manipulación posible; y si de armado se trata niega rotundamente el agregado de pan o huevo: “Eso es una albóndiga, la hamburguesa es solamente carne”.

Rodo Camara creador de The Food Truck Store; un verdadero fanático de las hamburguesas. Silvio Zuccheri

Cocción. “El método que me gusta es la plancha, porque es donde la carne mantiene mejor su sabor. Lo importante es que sea a fuego muy fuerte y el tiempo de cocción no debe superar los tres minutos por lado”. Respecto de las medidas Cámara dice que para una hamburguesa simple se necesitan 160 gramos de carne y para una hamburguesa doble, dos medallones, de 120 gramos.

Rodo Camara presenta la protagonista de la casa, la hamburguesa TFTS que trae medallón de 160g, cheddar, panceta, lechuga, tomate, cebolla crispy, aderezo thousand island con papas fritas. Silvio Zuccheri

El sabor. El especialista en hamburguesas no recomienda hacerlas al horno y en cuanto a la plancha o la parrilla dice que va a diferir en su sabor y cocción. “En la parrilla es probable que pierda bastante grasa y el carbón le dé un sabor distinto, en la plancha se conservan mejor los jugos y genera un efecto maillar dando así un sabor especial”.

El pan. Con la misma importancia que tiene el blend de carne elegido para la hamburguesa, el pan es el otro elemento a tener en cuenta. “En @thefoodtruckstore usamos pan brioche, es un pan que tiene cierto dulzor y que acompaña muy bien a la hamburguesa. También la apelmaza de manera perfecta logrando una gran dupla con la carne” y no, no vale cortarla como asegura Rodo, “la hamburguesa se come con la mano”

La hamburguesería cuenta con un local en Palermo, otro en Recoleta y otro en Miami. Silvio Zuccheri

Las más pedidas. “Una buena hamburguesa no necesita nada más que queso, pero si de vegetales hablamos la cebolla será siempre la elegida” y enumera que los hits de la hamburguesería son la Fried Onion; la doble carne con queso y panceta; y la de la casa, la TFTS.

La clave. Para el especialista, el secreto del éxito @thefoodtruckstore es la pasión por lo que hacen “no es solo una buena hamburguesa, es la búsqueda que hay atrás del producto, la ambición de ser los mejores, un gran equipo que cuida la marca, redes sociales que acompañan y obviamente, nuestros clientes que hace más de 5 años nos eligen y nos obligan a siempre dar -y buscar -nuestra mejor versión.

