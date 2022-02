Sub 35. A los 19 años es un virtuoso guitarrista conjuga jazz, tango, flamenco y folclore

La physique du rôle encaja con un cantante o productor de trap, pero a los 19 años (¡practica desde los siete!), este virtuoso guitarrista –en la senda de Luis Salinas– conjuga jazz, tango, flamenco y folclore como los pilares fundamentales de un repertorio que incluye piezas de Ástor Piazzolla, Paco de Lucía, Burt Bacharach y otro de sus referentes en el instrumento, el gaúcho Yamandú Costa.

Es discípulo del notable Marcelo Gutfraind, y con él se enfoca en armonía, improvisación y composición. Con el pianista Julián Vat tiene un dúo de tangos (planean lanzar este año un disco) y en la etapa de confinamiento estricto grabó a la distancia una versión de “I Say a Little Prayer” con el armonicista Franco Luciani. “Construí mi universo musical a partir de las músicas populares que más me gustan. Lo que más escucho es jazz, por lejos. Y el tango también me identifica. Pero al flamenco, por ejemplo, por su complejidad lo abordo también como un desafío”, asegura. ¿Su próximo obejtivo? “Disfruto mucho de tocar música de otros, pero lo que más me gustaría es mostrar pronto mis propias composiciones”.