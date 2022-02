Sub 35. La emprendedora que fundó la Red de Innovación Local que conecta 300 gobiernos para lograr ciudades de oportunidades

Nacida y criada en el Interior (primero en Pergamino, después en Trenque Lauquen), Delfina Irazusta, de 34 años, es consciente de la calidad de vida fuera de las grandes urbes. Sin embargo, cuando quiso volverse a su pueblo luego de estudiar Ciencias Políticas, se encontró con múltiples barreras y limitaciones para seguir desarrollándose. Por eso, a los 27 años fundó la Red de Innovación Local (RIL), una organización que hoy conecta a más de 300 gobiernos locales del país y la región, con un objetivo que ella repite como mantra: “Que todas las ciudades sean ciudades de oportunidades”.

Desde entonces, RIL no para de crecer (en 2021, incluso se hizo una versión en inglés de sus programas para unas 20 ciudades de África), y tampoco Irazusta parece tener techo: además de ser fellow de Ashoka desde 2015 (la red de emprendedores sociales más prestigiosa del mundo), en 2017 fue invitada a la Cumbre Mundial de Jóvenes Líderes de la Sociedad Civil organizada por The Obama Foundation y, en 2020, participó del Forum of Young Global Leader, del Foro Económico Mundial. Hoy, se encuentra enfocada en impulsar ciudades del conocimiento, ciudades de naturaleza y hasta ciudades cripto.

“En cada urbe del mundo, hoy hay mínimo 500 desafíos públicos y cada día se suman nuevos. Ya es hora de empezar a resolverlos de forma definitiva”, se entusiasma la creadora de RIL.