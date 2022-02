Sub 35. Una actriz y activista trans que brinda capacitaciones en empresas y escuelas, y coordina un programa de empleo

Cuando Maryanne expresó su género, a los 11 años, todo lo que mostraban los medios sobre la realidad trans se resumía a Cris Miró, Flor de la V y la prostitución. “Eso me hizo pensar en mi futuro: nunca sufrí rechazo de mi entorno, pero intuí que salir al mundo real iba a ser un problema. Fue bastante así, hasta que por fin conseguí mi primer trabajo en una empresa y me encontré con personas que fueron aprendiendo conmigo cómo navegar esto de la inclusión y la diversidad”, cuenta.

En paralelo, ingresó como profesora de inglés al bachillerato Mocha Celis (primera escuela del mundo para la población travesti y trans), y ahí tomó conciencia de las dificultades que ella no había tenido. “Creía que, por no tener una vida sufrida, no había nada que yo pudiera aportar. Pero me di cuenta de que sí podía contribuir para que las personas trans tuvieran más oportunidades”. Maryanne brinda capacitaciones en empresas y escuelas y coordina el programa Empleo Trans en Mocha Celis. 2021 también fue un año de revancha para su faceta artística: coprotagonizó el film Bajo mi piel morena y la serie Entre hombres.