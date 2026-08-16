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150 frases para enviar por el Día del Niño por WhatsApp

Como ocurre con otras fechas similares como el Día del Padre o Día de la Madre, esta jornada está ideada para celebrar con los más pequeños de la casa

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Frases para celebrar el Día del NiñoUsina del arte

El Día del Niño 2026 se conmemora este domingo 16 de agosto. La fecha se celebra históricamente cada tercer domingo de agosto y en esta ocasión, se dará en el marco de un fin de semana largo. Este año, el festejo podrá extenderse debido al feriado del lunes 17 por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Las mejores frases por el Día del Niño
Las mejores frases por el Día del NiñoShutterstock

Durante este día, muchas familias se reúnen para dedicarle un momento especial a los más chicos. En el mismo se comparten regalos, comidas y buenos deseos en búsqueda de hacer sentir especial a los más pequeños.

150 frases para enviar en el Día del Niño

  • Feliz Día de la Niñez a todos los chicos que llenan cada día de alegría.
  • Los niños tienen la capacidad de encontrar maravillas en lo cotidiano, recordándonos que la curiosidad y la imaginación son herramientas valiosas para descubrir el mundo.
  • El Día del Niño es una oportunidad para celebrar la alegría y la creatividad.
  • Un niño es una fuente constante de preguntas, sueños y nuevas posibilidades.
  • En este día reconocemos la importancia de acompañar a las nuevas generaciones con amor.
  • Celebramos a quienes crecen explorando el mundo con entusiasmo, aprendiendo de cada experiencia y compartiendo su energía con quienes los rodean.
  • El rol de la familia es fundamental para brindar contención y confianza durante la infancia.
  • La importancia de los niños se refleja en cada comunidad que apuesta por construir un mejor futuro.
  • Un mundo es más esperanzador cuando los niños pueden crecer con oportunidades y protección.
  • Gracias por recordarnos que las pequeñas cosas muchas veces son las más importantes.
  • El rol de los niños en la sociedad también consiste en inspirar nuevas formas de ver la realidad.
  • Feliz Día de la Niñez para quienes convierten cualquier momento en una aventura inolvidable.
  • La infancia es una etapa que merece ser vivida con respeto, cuidado y posibilidades de desarrollo.
  • El Día del Niño nos invita a valorar la importancia de crear espacios seguros para crecer y aprender.
  • Un niño es capaz de transformar un día común en un recuerdo extraordinario.
  • En este día celebramos la imaginación, la curiosidad y la capacidad de aprender constantemente.
  • Celebramos a todos los chicos que construyen sueños mientras descubren quiénes quieren ser.
  • El rol de los adultos incluye acompañar, escuchar y brindar herramientas para el crecimiento.
  • La importancia de los niños radica en que representan el presente y también el futuro.
  • Un mundo es más justo cuando cada niño tiene acceso a educación, salud y oportunidades.
  • Gracias por llenar de risas los hogares, las escuelas y cada espacio compartido.
  • El rol de los niños en la sociedad demuestra que cada generación aporta nuevas ideas y perspectivas.
  • Feliz Día de la Niñez a quienes enfrentan cada día con entusiasmo y ganas de descubrir.
  • Los niños enseñan que aprender puede ser una experiencia llena de creatividad, juego y entusiasmo.
  • El Día del Niño es una fecha para recordar que cada infancia merece protección y respeto.
  • Un niño es una persona en constante crecimiento que necesita acompañamiento y oportunidades para desarrollarse plenamente.
  • En este día celebramos el valor de la infancia en todas sus formas.
  • Celebramos a quienes encuentran preguntas donde otros creen tener todas las respuestas.
  • El rol de la educación resulta clave para potenciar habilidades y construir confianza.
  • La importancia de los niños se observa en la energía y esperanza que aportan diariamente.
  • Un mundo es mejor cuando escucha las necesidades y sueños de las nuevas generaciones.
  • Gracias por enseñarnos que la creatividad puede encontrarse en cualquier rincón de la vida.
  • El rol de los niños en la sociedad también consiste en inspirar cambios positivos mediante su mirada auténtica.
  • Feliz Día de la Niñez para todos aquellos que crecen rodeados de cariño y aprendizaje.
  • Cada niño merece la posibilidad de desarrollar sus talentos y alcanzar sus metas personales.
  • El Día del Niño recuerda la responsabilidad colectiva de garantizar derechos y oportunidades para la infancia.
  • Un niño es alguien que aprende constantemente mientras construye su propia identidad.
  • En este día destacamos el valor de acompañar cada etapa del crecimiento con respeto.
  • Celebramos a quienes encuentran alegría en los detalles más simples y sinceros.
  • El rol de los adultos también implica fomentar la confianza y la autoestima durante la infancia.
  • La importancia de los niños se refleja en la capacidad de imaginar un futuro diferente.
  • Un mundo es más humano cuando protege a quienes están dando sus primeros pasos.
  • Gracias por compartir sonrisas que muchas veces iluminan incluso los días más difíciles.
  • El rol de los niños en la sociedad demuestra la importancia de escuchar todas las voces.
  • Feliz Día de la Niñez para quienes llenan de color cada espacio donde participan.
  • La infancia es una etapa irrepetible que merece ser vivida con alegría, cuidado y oportunidades reales de crecimiento.
  • El Día del Niño nos recuerda que invertir en la infancia es apostar por toda la sociedad.
  • Un niño es una persona capaz de aprender, crear y sorprender constantemente con su mirada del mundo.
  • En este día celebramos a quienes descubren algo nuevo con entusiasmo cada jornada.
  • Celebramos a todos los chicos que hacen preguntas, sueñan en grande y construyen recuerdos inolvidables.
  • El rol de la comunidad también es importante para garantizar entornos seguros y enriquecedores.
  • La importancia de los niños trasciende generaciones porque cada uno aporta nuevas posibilidades al futuro.
  • Un mundo es más solidario cuando las necesidades de la infancia ocupan un lugar prioritario.
  • Gracias por demostrar que la imaginación puede abrir caminos inesperados y valiosos.
  • El rol de los niños en la sociedad ayuda a mantener viva la curiosidad y el deseo de aprender.
  • Feliz Día de la Niñez a quienes encuentran alegría en cada descubrimiento cotidiano.
  • Los niños representan una etapa de crecimiento en la que cada experiencia puede transformarse en aprendizaje.
  • El Día del Niño es una ocasión ideal para reconocer la importancia de proteger la infancia.
  • Un niño es una persona que merece respeto, acompañamiento y oportunidades para desarrollarse plenamente.
  • En este día celebramos la capacidad de asombro que caracteriza a la infancia.
  • Celebramos a quienes crecen rodeados de afecto, educación y posibilidades para construir sus sueños.
  • El rol de la familia y la escuela resulta fundamental durante las distintas etapas del crecimiento.
  • La importancia de los niños se encuentra en su potencial para transformar el futuro con nuevas ideas.
  • Un mundo es más esperanzador cuando cada niño puede crecer libre de violencia y discriminación.
  • Gracias por enseñarnos a valorar los momentos simples que hacen especial cada jornada.
  • El rol de los niños en la sociedad también consiste en recordarnos la importancia de la empatía y la solidaridad.
  • Feliz Día de la Niñez para quienes convierten cada juego en una oportunidad para aprender.
  • La infancia es un período lleno de experiencias que contribuyen a formar valores, habilidades y sueños para el futuro.
  • El Día del Niño invita a reflexionar sobre la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades para todos.
  • Un niño es una persona con derechos, capacidades y un enorme potencial por desarrollar.
  • En este día celebramos la alegría, la creatividad y la energía que caracteriza a la infancia.
  • Celebramos a quienes encuentran nuevas formas de aprender mientras disfrutan cada etapa del crecimiento.
  • El rol de los adultos es acompañar sin imponer, escuchar sin juzgar y enseñar con respeto.
  • La importancia de los niños se refleja en cada proyecto orientado a construir una sociedad mejor.
  • Un mundo es más brillante cuando cada niño tiene la posibilidad de crecer, aprender y soñar sin límites.
  • Gracias por recordarnos que la alegría puede encontrarse en los momentos más simples.
  • El rol de los niños en la sociedad también consiste en aportar nuevas perspectivas que enriquecen a toda la comunidad.
  • Feliz Día de la Niñez para quienes descubren el mundo con entusiasmo y curiosidad.
  • Los niños tienen una capacidad especial para aprender, adaptarse y sorprender con ideas que muchas veces inspiran a los adultos.
  • El Día del Niño es una oportunidad para valorar la importancia de una infancia plena y protegida.
  • Un niño es una persona que merece crecer en un entorno donde se respeten sus derechos y necesidades.
  • En este día celebramos el potencial que existe en cada nueva generación.
  • Celebramos a quienes construyen recuerdos felices mientras aprenden y desarrollan sus talentos.
  • El rol de la educación es fundamental para brindar herramientas que permitan crecer con confianza y autonomía.
  • La importancia de los niños también se refleja en la capacidad de imaginar soluciones para los desafíos del futuro.
  • Un mundo es más inclusivo cuando escucha las necesidades y opiniones de los más pequeños.
  • Gracias por enseñarnos que la curiosidad puede ser el comienzo de grandes aprendizajes.
  • El rol de los niños en la sociedad ayuda a mantener viva la creatividad en distintos ámbitos de la vida.
  • Feliz Día de la Niñez para quienes encuentran razones para sonreír incluso en los días difíciles.
  • Cada niño merece oportunidades para desarrollar habilidades, descubrir intereses y construir un proyecto de vida propio.
  • El Día del Niño invita a reflexionar sobre la importancia de acompañar la infancia con responsabilidad y compromiso.
  • Un niño es alguien que aprende del entorno y también deja enseñanzas valiosas a quienes lo rodean.
  • En este día destacamos la importancia de garantizar espacios seguros para crecer y jugar.
  • Celebramos a todos los chicos que convierten la imaginación en una herramienta para crear nuevas posibilidades.
  • El rol de los adultos es ofrecer apoyo y orientación respetando la individualidad de cada niño.
  • La importancia de los niños se encuentra en su capacidad para impulsar cambios y construir nuevos caminos hacia el futuro.
  • Un mundo es más amable cuando protege la infancia y promueve su bienestar integral.
  • Gracias por llenar cada etapa de la vida con energía, entusiasmo y ganas de aprender.
  • El rol de los niños en la sociedad demuestra que toda voz merece ser escuchada y valorada.
  • Feliz Día de la Niñez a quienes crecen descubriendo sus talentos y desarrollando su potencial.
  • Los niños son protagonistas de una etapa fundamental en la que se construyen aprendizajes que acompañarán toda la vida.
  • El Día del Niño nos recuerda la importancia de promover igualdad de oportunidades para todos.
  • Un niño es una persona que merece afecto, contención y acceso a herramientas para desarrollarse plenamente.
  • En este día celebramos la capacidad de asombro que hace única a la infancia.
  • Celebramos a quienes encuentran aventuras en los pequeños detalles de cada jornada.
  • El rol de la comunidad también resulta clave para generar entornos que favorezcan el crecimiento saludable de los niños.
  • La importancia de los niños se refleja en cada acción destinada a garantizar sus derechos y bienestar.
  • Un mundo es más justo cuando cada niño puede acceder a educación, salud y protección.
  • Gracias por recordarnos que siempre existe algo nuevo por descubrir y aprender.
  • El rol de los niños en la sociedad inspira a construir espacios más inclusivos y participativos.
  • Feliz Día de la Niñez para quienes transforman cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje.
  • La infancia es una etapa valiosa que merece ser acompañada con respeto, escucha y comprensión.
  • El Día del Niño representa una ocasión para reconocer la importancia de cuidar y proteger a las nuevas generaciones.
  • Un niño es una persona llena de posibilidades, sueños y proyectos que merecen ser alentados.
  • En este día celebramos la creatividad y la capacidad de imaginar mundos diferentes.
  • Celebramos a quienes crecen explorando, aprendiendo y compartiendo experiencias que los ayudan a desarrollarse.
  • El rol de los adultos también implica promover valores como el respeto, la empatía y la solidaridad.
  • La importancia de los niños se observa en cada comunidad que apuesta por invertir en su futuro.
  • Un mundo es más esperanzador cuando la infancia ocupa un lugar prioritario en las decisiones colectivas.
  • Gracias por demostrar que el entusiasmo puede transformar incluso las tareas más cotidianas.
  • El rol de los niños en la sociedad también consiste en inspirar nuevas maneras de pensar y actuar.
  • Feliz Día de la Niñez para quienes construyen amistades, recuerdos y sueños durante cada etapa de crecimiento.
  • Cada niño merece vivir una infancia donde existan oportunidades reales para aprender, jugar y desarrollarse.
  • El Día del Niño invita a reconocer que el bienestar infantil es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.
  • Un niño es alguien que necesita apoyo para descubrir sus fortalezas y alcanzar sus metas.
  • En este día celebramos el valor de acompañar el crecimiento con paciencia, respeto y dedicación.
  • Celebramos a quienes encuentran alegría en aprender algo nuevo cada día.
  • El rol de la familia resulta esencial para brindar contención emocional y fortalecer la confianza de los niños.
  • La importancia de los niños también radica en que representan nuevas oportunidades para construir un futuro mejor.
  • Un mundo es más humano cuando garantiza condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la infancia.
  • Gracias por enseñarnos que la imaginación no tiene límites cuando existe libertad para crear.
  • El rol de los niños en la sociedad demuestra la importancia de valorar cada etapa del crecimiento humano.
  • Feliz Día de la Niñez para quienes enfrentan cada desafío con valentía, curiosidad y entusiasmo.
  • Los niños tienen una enorme capacidad para adaptarse, aprender y encontrar soluciones creativas a distintas situaciones.
  • El Día del Niño es una oportunidad para agradecer la alegría y la energía que aportan diariamente.
  • Un niño es una persona con potencial para desarrollar habilidades que contribuyan positivamente a la sociedad.
  • En este día celebramos la importancia de proteger los derechos de todos los niños.
  • Celebramos a quienes convierten la curiosidad en una herramienta para descubrir el mundo que los rodea.
  • El rol de los adultos consiste en acompañar el crecimiento respetando los tiempos y necesidades de cada niño.
  • La importancia de los niños se encuentra en la capacidad de imaginar un futuro diferente y trabajar para alcanzarlo.
  • Un mundo es más brillante cuando la infancia puede crecer rodeada de oportunidades, afecto y respeto.
  • Gracias por recordarnos que aprender puede ser una experiencia emocionante y enriquecedora.
  • El rol de los niños en la sociedad contribuye a renovar ideas y fortalecer el deseo de construir un futuro mejor.
  • Feliz Día de la Niñez para quienes llenan de esperanza cada espacio donde participan.
  • La infancia merece ser protegida porque constituye una etapa fundamental para el desarrollo personal y social.
  • Cada niño tiene talentos, sueños y capacidades que merecen ser reconocidos y acompañados durante su crecimiento.
  • Que este Día del Niño sea una oportunidad para valorar la importancia de construir entornos donde todos puedan desarrollarse plenamente.
  • Hoy celebramos a quienes nos enseñan que la curiosidad, la creatividad y la alegría pueden transformar la vida cotidiana.
  • La mejor manera de homenajear a la infancia es trabajar para garantizar derechos, oportunidades y bienestar para todos los niños.
  • Feliz Día de la Niñez a todos los chicos que, con su energía, imaginación y entusiasmo, inspiran a construir un futuro más esperanzador.
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