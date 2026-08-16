150 frases para enviar por el Día del Niño por WhatsApp

El Día del Niño 2026 se conmemora este domingo 16 de agosto. La fecha se celebra históricamente cada tercer domingo de agosto y en esta ocasión, se dará en el marco de un fin de semana largo. Este año, el festejo podrá extenderse debido al feriado del lunes 17 por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

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Durante este día, muchas familias se reúnen para dedicarle un momento especial a los más chicos. En el mismo se comparten regalos, comidas y buenos deseos en búsqueda de hacer sentir especial a los más pequeños.

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