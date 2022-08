25 años de Netflix: empezaron alquilando dvds y su idea los llevó a liderar el mercado y lo mejor de Argentina

Hace 25 años, dos amigos californianos inventaron Netflix. No ocurrió en un garage sino en el living de la casa de uno ellos. La versión más repetida de ese momento (pero no por eso real) dice que la chispa se encendió cuando se enteraron de que tendrían que pagar una multa de 40 dólares a su videoclub por no haber entregado a tiempo el VHS de la película “Apollo 13″.

Reed Hastings, a la izquierda, y Marc Randolph celebran en un avión después de la salida a bolsa de Netflix el 23 de mayo de 2002. Marc Randolph

Ni en sus sueños más ambiciosos pensaron que su creación iba a transformarse en la plataforma de entretenimiento audiovisual con más usuarios del mundo (221 millones de personas), la que salvó del aburrimiento a millones de familias durante la pandemia, o la que obligó a Hollywood a rendirse a su audiencia, dándole premios a sus creaciones más populares. Un verdadero gigante del nuevo mundo digital, parte de esa realeza a la que pertenecen Apple, Google, Facebook y Amazon.

Marc Rudolph en los inicios de Netflix

Sus creadores son dos compañeros de universidad, Marc Randolph y Reed Hastings. Arrancaron juntos, pero cuando Netflix empezaba a despuntar Hastings le dijo a su amigo, el fundador y verdadero cerebro del proyecto, que no estaba hecho para dirigir una empresa de gran tamaño y que le aconsejaba dar un paso al costado. Randolph asumió que su socio tenía razón, y desde entonces Hastings es el líder de la compañía. Ambos son multimillonarios, con fortunas cercanas a los diez dígitos. Y todo indica que se separaron a tiempo. Randolph tuvo su propia carrera como mentor y entrenador de CEO para numerosas startups, así como expositor en eventos industriales, y hombre clave en diversos programas de emprendimiento.

El libro escrito por Marc Randolph luego de su alejamiento de la empresa que creo y fundó con Reed Hastings

En declaraciones a BBC, Randolph confesó cómo fue atravesar ese prematuro “final”: “Reed estaba preocupado. Le inquietaba mi juicio. Veía mi incapacidad para tomar decisiones difíciles, mi incapacidad de pensar estratégicamente hacia dónde debía ir la compañía, y le hice caso. Vio lo que en realidad disfrutaba haciendo, y para lo que en realidad era bueno, que era ayudar a las empresas en sus etapas iniciales. Las habilidades que te ayudan a hacer despegar a una empresa son distintas de las que necesitas para llevarla adelante a medida que se hace más grande y cambia su tamaño”.

25 años atrás

La fecha oficial del inicio de esta aventura compartida fue el 29 de agosto de 1997. El primer paso fue armar una empresa de alquiler de películas a través del correo. La bautizaron Netflix, por “net”, abreviatura de Internet, y “flix”, como informalmente se les dice a las películas en inglés. Eran 30 empleados y casi 1000 DVD (el soporte que suplantó a las tradicionales películas en cassettes VHS) disponibles para ser alquilados.

Los sobres que incluían las películas de Netflix en DVD Getty Image

Un año más tarde el emprendimiento ya estaba online, siendo el primero que permitía utilizar este servicio a través de la web. En 1999 dieron otro de los pasos que cambió los paradigmas de su nicho: lanzaron un servicio de suscripción que permitía, a cambio de un abono mensual muy económico, alquilar un número ilimitado de películas. La propuesta vino con otras innovaciones que fueron rápidamente valoradas, como el sistema de calificación con estrellas, que les permitía hacer recomendaciones a sus clientes cuando visitaban su catálogo, y lo mejor: la chance de tener las películas largas temporadas sin que tener pagar una multa por ello.

El empleado de Netflix, Héctor Comancho, mueve cajas de DVD listos para ser enviados en enero de 2002 en San José, California. Justin Sullivan Getty Images

El negocio avanzaba, crecía en números de suscriptores, pero todavía no era económicamente prometedor. Al final del día, su futuro descansaba en el funcionamiento del servicio postal. Asumiendo que ser parte de una corporación podría darle a la empresa el capital que necesitaba para su despegue definitivo, en el 2000 decidieron ofrecer su criatura a la cadena de alquiler de películas BlockBuster, el “gigante” que los había impulsado a nacer, por 50 millones de dólares. Mostrando poca visión de lo que se venía, la líder del mercado desestimó cualquier tipo de trato (NdR: diez años más tarde, se declararon en bancarrota).

Netflix

Netflix siguió así su propio camino. En 2002 sus fundadores se animaron a llevarla a la Bolsa de Valores y cinco años más tarde, de la mano de un aliado tecnológico invencible, empezaron a reescribir las bases de su negocio. Nadie imaginaba entonces que también estaban por alterar para siempre las reglas de la industria del cine.

Dos nuevos jugadores: banda ancha y streaming

El streaming habilitó la posibilidad de ver cualquier contenido por Internet, en el momento en que uno lo desee. Netflix lo adoptó en 2007 gracias a la expansión de la red que aportó la banda ancha, ya que hasta el momento las conexiones eran lentas y el que quisiera ver una película en su computadora personal (un hábito poco difundido por entonces) debía esperar horas a que terminara de descargarse. Se abrió así un nuevo mundo. Los clientes de Netflix podían ver series y películas a la carta, sin tener que saturar el disco rígido de sus PC.

Reed Hastings, CEO y uno de los creadores de Netflix Gentileza Netflix

Lo que vino después fue su expansión global. Hasta el 2010, era una opción que tenían sólo quiénes vivían en EE.UU. Luego se sumó Canadá, después Latinoamérica y el Caribe, y entre el 2012 y 2015, el resto del Mundo. Ese salto fue favorecido por nuevas oportunidades de visualización, ya que el servicio también empezó a ser accesible en consolas de videojuegos, televisores inteligentes y teléfonos celulares. Hoy tienen una presencia que supera los 190 países. Uno de ellos, Argentina, donde el 8 de setiembre de 2021 cumplió 10 años.

La segunda revolución Netflix

Por temporadas produjeron sólo películas de otras compañías hasta que en el 2013 llegó la segunda “revolución Netflix”. Se animaron a salir a la cancha con su primera producción propia: House of Cards, un drama político que gira en torno a los habitantes de la Casa Blanca, que terminó siendo ganadora de tres premios Emmy.

House of cards

Si esa fue su primera serie, la primera película fue Beasts of no nation, que se estrenó en el Festival de Venecia, donde se alzó con uno de los premios oficiales. Después llegó su primer documental, Cascos Blancos, con el que Netflix ganó su primer Oscar.

Roma, de Alfonso Cuarón, fue uno de los grandes proyectos de Netflix que ganó dos premios: Oscar a la Mejor Película y al Mejor Director Gentileza Netflix

Y en 2019, Roma, la película de Alfonso Cuarón que se alzó con cuatro Oscars y el reconocimiento de todo el público.

Seong Gi-hun, uno de los personajes principales de "El juego del calamar", sostiene una dalgona Netflix

Braking Bad, Grey´s Anatomy, Stranger Things, El juego del calamar, La Casa de Papel, Stranger Things, Emily in Paris, Cobra Kai, Gambito de Dama, sin duda, son grandes éxitos que acercaron increíbles creaciones al público de una forma masiva. El mundo entero habló al unísono de estas miniseries.

Gambito de dama, la miniserie de Netflix ambientada en el mundo del ajedrez, ha sido la gran triunfadora en los Creative Emmy Awards

Salvo en China, Corea del Norte, Siria, y Crimea donde, por distintos motivos, no tienen entrada. En el caso particular de Rusia, la guerra hizo que la compañía se retirara de dicho mercado en desacuerdo con la invasión a Ucrania. La decisión fue expuesta por la compañía como la principal razón por la que se perdieron este año alrededor de 700 mil suscriptores, la principal caída global de suscriptores de la última década.

Guillermo Francella en Graniz Netflix

En este contexto, y aceptando que la curva de crecimiento no puede ser eterna, fue que Netflix anunció este año su asociación con Microsoft, la compañía de Bill Gates, con la que desarrollarán una versión de la plataforma que aceptará publicidad. Así lo hacen hoy otros gigantes del streaming como YouTube y Spotify. Apuntan a un nuevo nivel de suscripción para captar al público que no quiere pagar mucho por mes.

El mercado argentino

Al éxito global de las miniseries y películas tanques de Netflix, la Argentina puede sumarle otras producciones icónicas y locales que se han destacado en el Top global 2022 (que integran los contenidos de habla no inglesa).

El Marginal cuarta temporada. Julieta Horak - Netflix

En esta lista figuran miniseries como El Marginal, que tiene cinco temporadas. Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, película documental sobre el robo más famoso de Argentina que en su primera semana tuvo 6,61 millones de horas vistas; Pipa, protagonizada por Luisana Lopilato, que tuvo 23,1 millones de horas vistas; La ira de Dios, basada en el libro “La muerte lenta de Luciana B”, del escritor Guillermo Martínez; Granizo, protagonizada por Guillermo Francella, y otras producciones como El fotógrafo y el cartero: el crimen de José Luis Cabezas y Carmel: ¿quién mató a María Marta?.

Diego Peretti y Mercedes Morán, en El Reino Netflix

Una sorpresa: próximamente se estrenará la segunda temporada de El Reino, serie de suspenso creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, y protagonizada, por Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán y Diego Peretti, entre otros.

El fotógrafo y el cartero por Netflix Netflix

Hace unas pocas semanas, el romance entre los argentinos y Netflix tuvo un cimbronazo. Fue cuando se informó desde la empresa que se terminaban las cuentas compartidas. A partir del 22 de agosto rigen nuevos cupos por casas. Con el plan básico se podrá sumar “una casa extra” , con el estándar serán 2 y con el Premium, un máximo de 3. Una decisión que, según entendidos, buscó emprolijar el mapa de usuarios y mejorar las finanzas de la empresa.

En todos estos años, los creadores de Netflix se han erguido con voces más que autorizadas dentro de la industria del entretenimiento. No solo por el negocio que supieron montar, sino por el estilo de management de la empresa. Hastings da charlas en el mundo para contar su experiencia y promover su estilo de gestión conocido como “no intervencionista”. Comparte las responsabilidades diarias de la dirección de la empresa con su compañero Ted Sarandos, que fue ascendido a codirector general en julio de 2020. “La gente increíble no quiere ser microgestionada”, declaró y dio precisiones: “Gestionamos estableciendo el contexto y dejando que la gente corra”.

Ted Sarandos, director de contenidos en Netflix

Otro de sus secretos para este éxito que hoy cumple 25 años: ha confesado que suele tomarse 6 semanas de vacaciones al año. Y que es abierto al respecto dentro de Netflix. “Tal y como cabría esperar, a menudo se piensa mejor cuando se está de excursión en alguna montaña o algo así y se obtiene una perspectiva diferente... o se lee algo que no está relacionado con el trabajo”, dijo en el 2015 en la Conferencia DealBook del prestigioso diario The New York Times.