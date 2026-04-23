Efemérides del 23 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
Este jueves es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, entre otras celebraciones asociadas a la fecha
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Las efemérides del 23 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se conmemora el Día del Libro y del Derecho de Autor en todo el mundo.
La Unión Internacional de Editores fue quien impulsó esta celebración. Propuso esta jornada con el objetivo de fomentar el consumo cultural y la protección de la propiedad intelectual. La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) aprobó la iniciativa el 15 de noviembre de 1995, y desde entonces se conmemora esta efeméride.
La fecha elegida para esta celebración coincide con el aniversario del fallecimiento de tres aclamados escritores: Miguel de Cervantes Saavedra (quien falleció el 22 de abril, pero fue enterrado el 23), William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Casualmente, los tres no solo comparten la misma fecha, sino también perdieron la vida el mismo año, 1616. De esta forma, se busca homenajear a tres de los autores más importantes de la literatura universal, además de fomentar el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas.
En conmemoración de esta fecha, hoy se inaugura la Feria Internacional del Libro, el evento editorial y literario más relevante de la Argentina y el más concurrido en el mundo de habla hispana.
Efemérides del 23 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1616 - Fallece el escritor y dramaturgo inglés William Shakespeare y el poeta español Inca Garcilaso de la Vega. Además, el escritor español Miguel de Cervantes es enterrado tras haber fallecido un día antes.
- 1891 – Nace el compositor, pianista y director de orquesta soviético Serguéi Prokófiev, considerado uno de los principales compositores del siglo XX.
- 1928 – Nace Shirley Jane Temple, exitosa actriz infantil de cine del siglo XX.
- 1931 – Nace Norberto Palese, más conocido como Jorge “Cacho” Fontana, quien fue un destacado locutor de radio y conductor de televisión argentino.
- 1939 – Nace el actor y director norteamericano Lee Majors.
- 1954 – Nace Michael Francis Moore, cineasta, documentalista y escritor estadounidense crítico de la violencia armada.
- 1955 – Nace la actriz y directora argentina Alicia Zanca.
- 1961 – Nace en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Miguel Rep, dibujante, humorista gráfico y personalidad destacada de la cultura argentina.
- 1971 - Los Rolling Stones publican Sticky Fingers, el noveno álbum de su extensa carrera
- 2005 – Se sube el primer video en YouTube “Me at the Zoo” (“Yo en el zoológico”). Tiene tan solo 18 segundos de duración.
- 2009 - México emite un alerta general por un nuevo tipo de influenza, la H1N1, que pasó a denominarse gripe porcina.
- 2017 - Lionel Messi anota su gol número 500 con la camiseta del Barcelona. Ocurre en una victoria 3 a 2 contra el Real Madrid.
- 2023 - Muere Alberto Mazzini, modelo argentino.
- Se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.
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