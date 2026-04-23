Las efemérides del 23 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se conmemora el Día del Libro y del Derecho de Autor en todo el mundo.

La Unión Internacional de Editores fue quien impulsó esta celebración. Propuso esta jornada con el objetivo de fomentar el consumo cultural y la protección de la propiedad intelectual. La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) aprobó la iniciativa el 15 de noviembre de 1995, y desde entonces se conmemora esta efeméride.

El 23 de abril es el Día Internacional del Libro

La fecha elegida para esta celebración coincide con el aniversario del fallecimiento de tres aclamados escritores: Miguel de Cervantes Saavedra (quien falleció el 22 de abril, pero fue enterrado el 23), William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Casualmente, los tres no solo comparten la misma fecha, sino también perdieron la vida el mismo año, 1616. De esta forma, se busca homenajear a tres de los autores más importantes de la literatura universal, además de fomentar el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas.

En conmemoración de esta fecha, hoy se inaugura la Feria Internacional del Libro, el evento editorial y literario más relevante de la Argentina y el más concurrido en el mundo de habla hispana.

Efemérides del 23 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1616 - Fallece el escritor y dramaturgo inglés William Shakespeare y el poeta español Inca Garcilaso de la Vega. Además, el escritor español Miguel de Cervantes es enterrado tras haber fallecido un día antes.

1891 – Nace el compositor, pianista y director de orquesta soviético Serguéi Prokófiev, considerado uno de los principales compositores del siglo XX.

1928 – Nace Shirley Jane Temple, exitosa actriz infantil de cine del siglo XX.

Shirley Temple, en Little Miss Broadway

1931 – Nace Norberto Palese, más conocido como Jorge “Cacho” Fontana, quien fue un destacado locutor de radio y conductor de televisión argentino.

1939 – Nace el actor y director norteamericano Lee Majors.

1954 – Nace Michael Francis Moore, cineasta, documentalista y escritor estadounidense crítico de la violencia armada.

1955 – Nace la actriz y directora argentina Alicia Zanca.

1961 – Nace en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Miguel Rep, dibujante, humorista gráfico y personalidad destacada de la cultura argentina.

1971 - Los Rolling Stones publican Sticky Fingers, el noveno álbum de su extensa carrera

2005 – Se sube el primer video en YouTube “Me at the Zoo” (“Yo en el zoológico”). Tiene tan solo 18 segundos de duración.