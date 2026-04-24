Las efemérides del 24 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, viernes en el que se conmemora el Día Internacional de Solidaridad en Conmemoración del Genocidio del Pueblo Armenio. En nuestro país, esta jornada se conoce como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos desde el 2007.

Esta fecha busca darle visibilidad al genocidio que sufrió este pueblo por parte del Imperio Otomano —antecesor del actual estado de Turquía— entre los años 1915 y 1923. En ese entonces, el gobierno nacionalista musulmán de los llamados Jóvenes Turcos empezó una serie de ejecuciones, detenciones en campos de trabajo, deportaciones masivas y persecuciones destinadas a diezmar a la población armenia y otras minorías cristianas de su territorio. Se calcula que en esta persecución masiva murieron entre 1,5 y 2 millones de personas.

Se cumplen 110 años del genocidio armenio

La Argentina es uno de los 31 países que reconoce el genocidio armenio. Según lo establece la Ley 26.199, esta fecha es un día no laborable consagrado en el calendario oficial argentino, lo que significa que queda en cada empresa si este jueves se trabaja o no.

Efemérides del 24 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1875 – Muere Juana Manso en Buenos Aires. Se trata de una colaboradora de Domingo Faustino Sarmiento y educadora, quien dedicó su vida a promover los derechos y la educación de la mujer y la infancia.

1934 – Nace Shirley McLaine, actriz estadounidense.

1939 - El trío de payasos Gaby, Fofó y Miliki realizó sus primeras actuaciones en el Teatro Circo Price de Madrid.

1942 – Nace Barbra Streisand, actriz y cantante estadounidense, autora del exitoso hit “Woman in Love” y protagonista de reconocidas películas como Funny Girl y Nace una estrella.

1948 - Nace el cantautor argentino Paz Martínez.

1952 – Nace el prestigioso diseñador de modas francés Jean Paul Gaultier.

1953 – Winston Churchill es nombrado caballero por la reina Isabel II.

1957 - Nace la cantante y actriz argentina Sandra Mihanovich.